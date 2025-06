Governo do Estado alinha com Iguá execução de serviços em Sergipe

Como parte do planejamento de transição, o governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta segunda-feira, 23, a equipe da Iguá Saneamento para discutir o plano operacional da empresa, de acordo com o fluxo adotado pelo Governo do Estado. Na oportunidade, Mitidieri reforçou a importância de a Iguá ampliar os seus canais de comunicação com a população, a fim de estreitar a relação com o consumidor e esclarecer quaisquer eventuais interrupções no abastecimento.

Em setembro de 2024, os serviços de abastecimento de água e esgotamento da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe foram leiloados na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, e a Iguá Saneamento foi a vencedora para executar dois dos quatro serviços operados pela Deso. A empresa deverá investir o equivalente a R$ 6,3 bilhões ao longo de 35 anos, enquanto a Deso permanece responsável pela captação e tratamento de água.

O governador ressaltou que a reunião faz parte do acompanhamento da transição. “Eles nos mostraram o seu cronograma de ações, com base na sua previsão de investimentos. Entendemos, também, que é dever da Iguá, enquanto concessionária, sanar todas as dúvidas e se adequar às necessidades dos sergipanos”, destaca o governador Fábio Mitidieri que, durante a reunião, cobrou a regularização do abastecimento em algumas regiões de Sergipe.

De acordo com o estudo apresentado pela Iguá, dentro de 45 dias de atuação a empresa melhorou o abastecimento de água e, por meio de uma ação de caça-vazamentos, no município de Nossa Senhora do Socorro, conseguiu reparar cerca de 4,5 mil vazamentos. Em Nossa Senhora da Glória, segundo o diretor-geral, foi regularizado o consumo de até 1800 pequenos produtores, reduzindo pela metade os custos com o consumo de água. Os próximos passos apresentados pela empresa são a conclusão das obras do ‘Plano de 100 dias’, com foco em intervenções em regiões de maior criticidade.

“A Iguá possui negócios em todo o país e, nestes 45 dias, vimos que Sergipe tem uma maneira única na relação empresas-usuários. É do nosso interesse nos adequarmos a isso. Temos esse compromisso com a prestação de contas”, afirma o diretor-geral da Iguá, Fernando Vieira, que apresentou ao governador o balanço dos 45 dias de atuação da Iguá no estado, que iniciou a operação plena em 1° de maio, após o período de operação assistida com a Deso.

