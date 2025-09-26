Governo do Estado amplia acesso à emissão de RG com o ‘Sergipe é aqui’

O Governo de Sergipe, por meio da Superintendência de Segurança Pública (SSP), tem ampliado o acesso da população à emissão da carteira de identidade durante as edições do ‘Sergipe é aqui’, programa de gestão itinerante coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil. Já são mais de 13 mil documentos emitidos, com destaque para o atendimento prioritário ofertado a pessoas que não conseguem se deslocar até os postos do Instituto de Identificação. Nesses casos, equipes da SSP vão até a residência do cidadão, garantindo inclusão e cidadania de forma prática e humanizada.

Durante cada edição da iniciativa, o serviço realiza a coleta de biometria e foto diretamente nas cidades contempladas, chegando também às casas de quem necessita de cuidados especiais. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a garantia de serviços essenciais para perto da população, respeitando o tempo, as necessidades individuais e assegurando que todos tenham acesso ao RG.

Para o governador Fábio Mitidieri, o serviço demonstra, na prática, o compromisso do Estado em cuidar das pessoas e ampliar o acesso a direitos básicos. “Com o ‘Sergipe é aqui’, conseguimos chegar a quem mais precisa, garantindo cidadania e dignidade. A emissão de mais de 13 mil carteiras de identidade é um dado importante, mas o que realmente nos orgulha é saber que idosos, pessoas acamadas ou com dificuldades de mobilidade puderam ter acesso ao documento dentro de suas casas. Esse é o verdadeiro sentido do programa, aproximar o Governo da população com respeito, sensibilidade e humanidade”, destacou.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), Jenilson Gomes, o serviço visa assegurar cidadania às pessoas que, por motivos de saúde ou mobilidade, não conseguem comparecer presencialmente ao órgão. “Nossa equipe se desloca até a residência ou instituição de acolhimento para atender esses cidadãos, para que ninguém fique sem acesso ao documento de identidade. É um trabalho que exige sensibilidade e compromisso, pois sabemos que a falta de um documento básico pode dificultar desde o acesso a serviços de saúde até a garantia de benefícios sociais. Assim, reafirmamos o papel do Instituto de aproximar o Estado da população, levando dignidade e respeito a quem mais precisa”, destacou.

Para a pescadora Edilene Morais Santos, saber que a sua mãe, Durvalina Morais, pôde renovar a identidade foi um motivo de muita felicidade. “A minha mãe tem 90 anos de idade e eu estava procurando meios para tirar o documento e com esse programa aqui foi maravilhoso, e não só para mim. Muitos de nós, pudemos ter a oportunidade de fazer esses documentos de familiares acamados, doentes ou com alguma comorbidade, sem precisarmos nos deslocar de alguma maneira e isso foi muito bom”, afirmou.

Foto: Ascom/Secc