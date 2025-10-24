GOVERNO DE SE ANUNCIA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PARA CANHOBA NA 60ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’

Nesta sexta-feira, 24 de outubro, Dia da Sergipanidade, o governador Fábio Mitidieri levou o Governo de Sergipe ao município de Canhoba, no baixo São Francisco, onde despachou diretamente com a população durante a 60ª edição do programa itinerante Sergipe é aqui. Em uma data simbólica para o povo sergipano, a celebração foi marcada por obras, serviços e novos investimentos que reafirmam o compromisso do Estado com o desenvolvimento regional, a cidadania e a valorização da identidade sergipana. Durante a ação, foi lançado o programa Conserva-SE, iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão e à recuperação das Unidades de Conservação, além da restauração florestal e arborização dos 75 municípios do estado.

A programação começou com visita às obras de pavimentação em paralelepípedo na Rua Benjamin Constant, em Canhoba. Durante a vistoria, o governador destacou a importância das ações de infraestrutura para impulsionar o crescimento urbano e melhorar a qualidade de vida da população. “Aqui, foram 15 mil metros que a gente deu de pavimentação, sendo 10 mil já executados, 5 mil ainda em execução. O prefeito está inovando, abrindo uma rodovia nova e já tem pessoal loteando, construindo, ampliando. Isso aqui já é o crescimento da cidade”, afirmou.

Em seguida, Fábio Mitidieri visitou os estandes do programa, montados no Colégio Estadual São Francisco de Assis. Com a transferência simbólica da capital para o interior, Canhoba se tornou, por um dia, o centro das ações do Governo de Sergipe. Durante a agenda, o chefe do Poder Executivo do Estado assinou autorizações para 11 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e granítica, além da elaboração do projeto executivo para implantação do trecho rodoviário de acesso ao povoado Borda da Mata, com extensão de 7,03 quilômetros (km).

“É uma alegria estar em Canhoba para mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’. Com esta, já são sessenta edições, e seguimos com o compromisso de chegar às 75 cidades do estado. Esse é o maior programa do nosso governo, pois reúne, em um só dia, todos os órgãos e secretarias para atender diretamente a população.Serviços que antes demoravam muito agora chegam rapidamente à casa das pessoas. Agradeço ao prefeito Chrystophe pelo apoio e pela estrutura oferecida. Hoje, acompanhamos obras de pavimentação, anunciamos novos investimentos e verificamos ações de programas importantes como o Opera Sergipe, o Prato do Povo e o Programa Acelera. É um dia de muito trabalho e conquistas. Nosso governo está presente no baixo São Francisco, uma região que tem sido prioridade desde o início. Estamos ampliando obras, programas sociais e oportunidades. É um orgulho ver o interior de Sergipe crescendo e recebendo a atenção que merece”, destacou o governador.

Na ocasião, o governador reafirmou o compromisso com o baixo São Francisco, que recebe mais de R$ 73 milhões para pavimentação, urbanização, orlas, mercados e equipamentos públicos, beneficiando diversas cidades com obras concluídas e em andamento pelo programa Acelera Sergipe. “Desde que assumi o governo, tenho priorizado o baixo São Francisco, garantindo que os benefícios dessa região cheguem à própria população. Esse é um compromisso que mantenho com a comunidade. Onde quer que eu passe, procuro deixar uma marca de trabalho, para que as pessoas possam afirmar que o baixo São Francisco não é mais esquecido, não é mais negligenciado. Diferente de gestões anteriores, esta administração dá prioridade ao baixo e à sua população”, completou.

Já o prefeito Chrystophe Divino destacou a relevância do programa para o município e o impacto positivo da parceria com o Estado. “Hoje é um momento histórico. O programa Sergipe é aqui aproxima os serviços do governo da população, especialmente em Canhoba. Essa iniciativa traz obras e infraestrutura importantes, como pavimentação, reforma do clube municipal, ginásio de esportes, além de projetos que já estavam em andamento desde que era deputado federal. Agradeço pelo compromisso em atender nossas demandas. Governador que se doa para os pobres e que não se cansa de trabalhar pelos sergipanos”, agradeceu o prefeito.

Investimentos e obras

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), está realizando diversas ações no município. Entre as iniciativas, destacam-se a elaboração de projetos para construção de ginásio poliesportivo e reforma do clube municipal e da quadra poliesportiva. Na área de infraestrutura urbana, estão sendo executadas obras de pavimentação que somam 31 mil metros quadrados, com investimentos totais de R$ 3,3 milhões. Destas, 15 mil metros quadrados de pavimentação granítica estão em andamento, enquanto três trechos asfálticos, totalizando 16 mil metros quadrados, já foram concluídos.

A secretária-executiva da Sedurbi, Ana Cristina Dias, destacou o compromisso do governo com o desenvolvimento do interior do estado. “Aqui em Canhoba realizamos 16 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica já concluídos e 15 mil de pavimentação granítica em execução. E temos boas novidades com o governador autorizando mais 11 mil metros quadrados de pavimentação granítica. Isso é trabalho que transforma e leva desenvolvimento para o interior do estado”, afirmou.

‘Conservar-SE’

Na oportunidade, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) lançou o programa Conservar-SE, uma ampla iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão e à recuperação das Unidades de Conservação, restauração florestal e arborização dos 75 municípios sergipanos. O programa reúne ações integradas de regularização fundiária, infraestrutura, restauração ecológica, educação ambiental e governança participativa, com foco na proteção da Caatinga, Mata Atlântica e manguezais.

Entre as medidas estão a implantação de planos de manejo participativos, criação de centros de educação ambiental sustentáveis, instalação de viveiros regionais, uso de tecnologia de monitoramento e formação de brigadas contra incêndios florestais.

Serviços e cidadania

Com a edição de Canhoba, o ‘Sergipe é aqui’ alcança mais da metade dos municípios sergipanos, somando 278 mil atendimentos realizados desde o início do programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc). A meta é atender os 75 municípios até o fim dos quatro anos da atual gestão estadual. Os serviços oferecidos incluíram consultas médicas e exames, emissão de certidões e carteiras de identidade, orientações jurídicas, atendimento do Detran/SE, castração de animais, atividades culturais, entre outros. Mais de 20 secretarias de Estado e órgãos da administração pública estadual participaram da ação.

A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) marcou presença com o ‘Ônibus Lilás’, oferecendo palestras, dinâmicas e atendimento psicossocial e jurídico a mulheres em situação de vulnerabilidade. A coordenadora da Ronda Maria da Penha, tenente Victória, salientou a importância da integração entre os órgãos. “A nossa participação é de extrema relevância, porque a Ronda faz um trabalho preventivo e educativo. Orientamos sobre os tipos de violência, o ciclo da violência e como denunciar. Aqui, conseguimos trabalhar em rede: se uma mulher precisa de orientação jurídica, encaminhamos de imediato para o serviço especializado. A população se sente mais protegida e valorizada, e é isso que queremos mostrar que o Estado está presente e atuando de forma integrada”, disse.

O médico veterinário Luiz Antônio explicou o funcionamento do Castramóvel, que acompanhou o evento. “É um serviço fundamental para o controle populacional de cães e gatos. Realizamos triagens e castrações com segurança e cuidados pós-operatórios. Atendemos até 80 animais por dia, com uma equipe de quatro veterinários, estagiários e uma coordenadora. O objetivo é chegar à população que não tem condições de pagar por esse serviço em clínicas particulares”, explicou.

O aposentado João dos Santos, morador de Canhoba, foi um dos atendidos e ressaltou a importância do programa para quem mais precisa. “É bom para nós, pequenos, que não temos condição de pagar. Já passei dificuldade, e quando vem um serviço assim, de graça, é uma ajuda e tanto. Vou fazer exame de próstata hoje, e se não fosse o programa, teria que ir até Aracaju”, disse.

Foto: Arthur Soares