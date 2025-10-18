GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA OBRAS COM INVESTIMENTO DE MAIS DE R$ 12 MILHÕES PARA O MUNICÍPIO DE MARUIM

Após entregar as melhorias no Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes, em Maruim, uma obra de R$ 1,9 milhão, o governador Fábio Mitidieri visitou os stands do programa Sergipe é aqui, executado nesta sexta-feira, 17, na cidade. Durante a 59ª edição do programa, o governador anunciou a pavimentação asfáltica de 10.000 m² das ruas do município e autorizou a contratação de serviços de dragagem do Rio Ganhamoroba, um investimento na ordem de R$ 12 milhões, a fim de prevenir inundações. Ao todo, quase R$ 14 milhões foram investidos no município.

Durante o anúncio da obra, Mitidieri destacou algumas realizações ocorridas durante a semana. “Viemos até Maruim acompanhar mais uma edição do Sergipe é aqui e aproveitamos para trazer mais investimentos para a cidade. Foi uma semana intensa, em que o desenvolvimento de Sergipe esteve em pauta, como sempre está. Chegamos hoje de Brasília, onde a companhia Azul Linhas Aéreas nos apresentou a aeronave personalizada com pontos turísticos sergipanos. Essa parceria buscou valorizar a cultura sergipana e com esse auxílio esperamos gerar emprego e renda para o nosso estado”, frisou.

O prefeito de Maruim, Gilberto Maynart, agradeceu os investimentos feitos na cidade. “O governo estadual esteve em Maruim oferecendo mais de 160 serviços e reinaugurando a escola e quadra esportiva do Filipe Tiago. A presença do governo evita custos e tempo de deslocamento para a capital, atendendo a demandas locais. Gostaria de salientar a climatização da escola, que, sem dúvida alguma, melhorará o aprendizado dos alunos”, avaliou.

Maruim é conhecida culturalmente pela Rala-Rala, grupo de quadrilha, que faz parte da tradição junina da região, e foi a capital do estado por um dia, por meio do programa itinerante coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), que oferta mais de 160 serviços, por meio da estrutura pública governamental.

Os serviços realizados todos num só dia facilitaram a vida de pessoas como a aposentada Maria Helena, que aproveitou a oportunidade para fazer exames médicos. “Estou bem satisfeita. Para mim, é difícil pagar exames e esta oportunidade é vantajosa. Eu pretendia pagar os exames, mas agradeço a chance de fazer dessa forma”.

Assim como a aposentada, o agricultor acreditou na eficiência do programa. “É confortável cuidar das minhas coisas sem sair de casa, sem ir para Aracaju”, declarou, enquanto aguardava para fazer o exame próstata.

Entre os serviços do Sergipe é aqui está a divulgação da plataforma Go Sergipe, que serve de intermediário entre candidato e empregadores. O portal Go Sergipe (gosergipe.se.gov.br) oferece oportunidades de emprego e cursos de qualificação para a população ao divulgar vagas de empresas. Para acessá-lo é preciso ter a senha do Gov.br. O portal também oferece o programa Primeiro Emprego, para jovens de 18 a 29 anos, com cursos de seis meses, sendo dois meses teóricos no Senac e quatro meses de estágio em empresas parceiras, com bolsa de R$500. “O objetivo é facilitar o acesso e dar oportunidades para a população, especialmente para quem não pode se deslocar até postos presenciais”, informou a gerente de atendimento e seguro desemprego da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Nazaré Linhares.

