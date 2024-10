GOVERNO DO ESTADO APRESENTA CASA DO ARTESANATO SERGIPANO NA ABERTURA DA 4ª CASACOR SERGIPE

A noite especial para convidados da 4ª edição da Casacor Sergipe, aberta oficialmente nesta quinta-feira, 17, em Aracaju, contou com a apresentação do projeto-piloto da Casa do Artesanato Sergipano, uma vitrine privilegiada para a criação artesanal local. O Governo de Sergipe vai viabilizar oito espaços como esse, para comercialização de produtos artesanais, nas diferentes regiões do estado e, ao patrocinar a mostra de arquitetura, deu o pontapé na iniciativa.

Um dos três modelos previstos no projeto está instalado em um contêiner na área externa da mostra, com diversos produtos à disposição do público. Além disso, o evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, que acontece de 18 de outubro a 8 de dezembro, tem a contribuição de peças artesanais, confeccionadas exclusivamente para a mostra, criações de artesãos sergipanos em colaboração com os expositores.

Peças de renda irlandesa, cerâmica, escultura, madeira, crochê, couro, xilogravura e palha que estarão em vários dos 35 ambientes inspirados no tema “De Presente, o Agora”. O tema convida a sociedade a refletir sobre a ancestralidade e o legado que pretende deixar para a sociedade. A participação dos artesãos foi fator condicionante para a presença do estado como patrocinador do evento de renome nacional.

“Com essa parceria estamos unindo arquitetos, designers, paisagistas com os talentosos sergipanos que sobrevivem da sua arte, materializando nas peças nossa história e ancestralidade. Hoje é um dia de celebração para o artesanato sergipano, é um dia de muita alegria para o Governo do Estado e, naturalmente, de emoção para mim. Venho, em nome do governador Fábio Mitidieri, agradecer a todo o time da Casacor Sergipe por abir as portas da maior mostra de arquitetura para o artesanato sergipano”, declarou o secretário de estado do Trabalho, Jorge Teles.

Para a artesã Neidieli Silva, que também é presidente da Associação das Rendeiras Independentes de Divina Pastora (Asdrin), as artesãs da renda irlandesa e todos os artesãos sempre lutaram por esse espaço de reconhecimento e valorização. Ela avalia como uma experiência muito positiva participar da Casacor e ter a Casa do Artesão, onde os produtos estão expostos de uma forma a encantar qualquer pessoa que vê.

“Esse passo de hoje é memorável. Nunca tivemos essa atenção que o artesanato está tendo. Então, a gente agradece muito ao Governo, à Secretaria do Trabalho, porque a gente sempre lutou tentando conquistar nossos espaços, mas nunca existiu essa valorização. Então, em pouco menos de dois anos, a gente está conquistando o mundo. Essas políticas públicas efetivas estão dando resultado financeiro e cada artesão sonha em viver da sua arte”, agradece Neidieli.

Parcerias

A arquiteta Cristiana Cardoso, que está na terceira edição no evento, avaliou como positiva a parceria da mostra com o governo em prol do artesanato. “Trabalho há 25 anos no mercado brasileiro e sempre colecionei arte popular de vários pontos do Brasil. Conhecia vários artesãos sergipanos, mas com essa parceria nesse trabalho da Casacor Sergipe 2024, nós recebemos um link com todo cadastramento dos artistas ligados à renda, à argila, à madeira e vários outros materiais. Achei fantástico, porque a gente pode desenvolver peças com eles, e isso foi muito bacana”, opinou a expositora.

Para Junior Ordoñez, o artesanato é luxo e, com essa ideia, ele incorporou vários elementos em seu ambiente, entre eles, o tradicional crochê. “Quando vim morar no Nordeste, há 22 anos, não existia uma possibilidade de um cliente meu estar usando uma peça de artesanato. E eu sempre quis trazer essa valorização da mão de obra, do trabalho, que dá uma personalidade maior à peça. Não é uma peça que sai em grande escala, elas são peças únicas, então elas têm um valor artístico muito maior. O próprio crochê nós aplicamos numa capa de veludo, então nós trouxemos a mão de obra artística com a peça mais sofisticada para poder dar ênfase a essa qualidade”, explicou o arquiteto.

Casa do Artesanato

Voltada para fomentar e profissionalizar o artesanato e seus profissionais, dentro e fora de Sergipe, o projeto da Casa do Artesanato Sergipano será desenvolvido pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria Secretaria de Políticas para Mulheres, Fundação de Cultura Aperipê (Funcap) e Instituto Banese, dentro do programa Viva-SE.

O projeto pensado para estes espaços de comercialização dos produtos artesanais foi recentemente apresentado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) e será adotado pelo Governo Federal como padrão nacional.

“Este é um projeto inovador que está sendo implementado em todo o país, e em Sergipe ele é pioneiro. É uma forma de valorizar nosso artesanato e descobrir novos tipos que ainda não conhecemos. É uma iniciativa, mas a intenção é capacitar cada vez mais, ensinando sobre precificação e oferecendo cursos de capacitação. É um projeto amplo e diversificado, que tenho certeza de que será um marco na gestão”, destaca o presidente do Instituto Banese, Ezio Déda.

Serviço

A Casa do Artesanato Sergipano está funcionando na 4ª Casacor Sergipe, na Rua Arício Guimarães Fortes, 454, de terça a sábado, das 16h às 22h e, aos domingos e feriados, das 16h às 21h. A Casa do Artesanato Sergipano, com entrada franca, expõe e vende produtos na área externa, para visitar a mostra interna da Casacor, é necessário adquirir o ingresso.

