GOVERNO APRESENTA ESTRATÉGIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), realizou nesta quinta-feira, 13, o Seminário de apresentação do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR). O encontro, que reuniu o secretariado e representantes de órgãos do Governo, viabilizou a oportunidade de alinhar expectativas, esclarecer eventuais dúvidas e assegurar a participação ativa dos órgãos envolvidos na construção deste planejamento de forma integrada e colaborativa.

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional de Sergipe representa uma ação estratégica transversal voltada para o fortalecimento do planejamento territorial e a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável em todo o estado, um trabalho que será desenvolvido ao longo de todo o ano de 2025, com previsão para ser concluído ao final do primeiro trimestre do próximo ano.

“Há mais de uma década, o estado de Sergipe fez esse processo. Temos, hoje, os territórios de planejamento e os Planos de Desenvolvimento Regional, e é chegada a hora de todas as secretarias se envolverem, se mobilizarem, com diálogo popular, com diálogo com as prefeituras, com diferentes atores sociais, para que tenhamos, efetivamente, uma visão sobre as políticas públicas e as estratégias de fortalecimento de cada território”, explica o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

Na ocasião, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), responsável pelo projeto por meio de contratação via Projeto de Modernização Gestão Fiscal II (Profisco II), apresentou o plano de trabalho do projeto, apontando as etapas previstas para os próximos meses.

“Apresentamos para todo o secretariado do Estado, as linhas gerais do Plano de Trabalho, para que a gente possa executar esse projeto, que é uma revisitação dos territórios de planejamento do Estado de Sergipe a partir de um diagnóstico, para que a gente possa pensar qual é o delineamento, de fato, desses territórios de planejamento hoje, quais são as vocações econômicas existentes, quais os arranjos produtivos e na medida em que isso tudo contribui para ampliarmos nossa capacidade de planejar o desenvolvimento regional”, destaca o consultor da FESPSP e coordenador responsável pelo projeto em Sergipe, Paulo Silvino.

Este processo envolverá um diagnóstico socioeconômico atualizado, a avaliação de projetos estaduais em andamento e a revisão dos territórios de planejamento, com o objetivo de aprimorar a organização espacial e a articulação das políticas públicas regionais. Resultará desse processo a elaboração de novos Planos de Desenvolvimento Regional e o estabelecimento de agendas transversais com forte impacto local, o que destaca a efetiva participação de todas as secretarias e órgãos de Estado.

“O PDR vai olhar para os territórios, teremos uma visão melhor de como funciona cada um dos territórios e se, de fato, permaneceremos com esses oito territórios que existem hoje. Haverá um processo, uma revisitação nesses territórios e uma análise se deve haver uma atualização ou não do mapeamento que existe hoje”, afirma a subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana, Danilla Andrade.

