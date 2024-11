GOVERNO DO ESTADO APRESENTA PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO GÁS NATURAL CANALIZADO NA BARRA DOS COQUEIROS

O Governo de Sergipe deu mais um passo significativo rumo ao desenvolvimento econômico e à modernização do estado. Com um plano ambicioso de expansão da rede de gás natural canalizado para o interior, estão previstos investimentos de R$ 25.530.827,00 em obras no ano de 2025.

Na quarta-feira, 27, o presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, e o gerente de Engenharia, Thiago Tan, estiveram reunidos com o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, para apresentar o projeto que contemplará o município. A cidade receberá investimentos de R$ 12,5 milhões para infraestrutura de distribuição, impulsionando o desenvolvimento econômico e social.

De acordo com José Matos, o projeto demonstra o compromisso da Sergas com o progresso de Sergipe. “O governador Fábio Militidieri, comprometido com a expansão da infraestrutura de distribuição, autorizou o processo de implantação de um novo gasoduto que partirá de Aracaju, passando pela ponte Governador João Alves e seguindo pela rodovia Desembargador Antônio Xavier de Assis Júnior, com derivações para atender os diversos clientes da região. Essa ação garantirá o fornecimento contínuo e seguro de gás natural canalizado, trazendo mais comodidade e desenvolvimento para o município”, destacou.

Plano de infraestrutura

O novo gasoduto será implantado em etapas, começando com cerca de 10 km de redes de distribuição. Essa infraestrutura atenderá novos usuários no bairro Centro, incluindo condomínios residenciais, bares, restaurantes, supermercados, um food park e um posto de combustíveis, que oferecerá Gás Natural Veicular (GNV) aos motoristas da região. Também está prevista a implantação de uma estação de medição na Eneva.

Para o engenheiro Thiago Tan, o projeto é estratégico. “A Sergas investirá em 2025, apenas no município de Barra dos Coqueiros, o valor de R$ 12,5 milhões, envolvendo a implantação da estação de medição da UTE Porto de Sergipe I e a construção do gasoduto para a Barra dos Coqueiros. Essa iniciativa estratégica não só fortalece a infraestrutura de distribuição de gás natural, como também atrairá novos empreendimentos para a região”, disse.

O prefeito Alberto Macedo também celebrou o investimento. “Tive a honra de receber o presidente da Sergas, José Matos. Conversamos sobre as obras que a Sergas realizará em nossa cidade, projetos que vão trazer muitos benefícios para os barra-coqueirenses e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

Com esse plano, o governo de Sergipe reafirma o compromisso em promover o crescimento sustentável, modernizar as cidades e proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, garantindo que o gás natural canalizado seja um aliado no desenvolvimento de toda a região.

Foto: Ascom Sergas