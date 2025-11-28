GOVERNO DO ESTADO APROVA INCENTIVOS PARA SETE NOVAS INDÚSTRIAS EM NOVEMBRO E IMPULSIONA EMPREGO

O Governo de Sergipe aprovou, em novembro, incentivos fiscais e locacionais para sete novas indústrias por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). Juntas, as empresas projetam mais de R$ 33 milhões em investimentos e a geração de cerca de 250 novos empregos diretos no estado. As resoluções foram publicadas nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado de Sergipe.

As novas indústrias abrangem os setores de móveis, metalurgia, alimentos, petróleo e gás, calçados, papel para uso doméstico e reciclagem, distribuídas entre os municípios de Aracaju, Santo Amaro das Brotas, Frei Paulo, Ribeirópolis e Nossa Senhora do Socorro.

Conselho de Desenvolvimento Industrial

Os benefícios foram analisados e aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Composto por 17 membros, o CDI se reúne mensalmente para deliberar sobre projetos industriais e acompanhar a política de desenvolvimento do estado.

Para o secretário da Sedetec e vice-presidente do CDI, Valmor Barbosa, os novos incentivos reforçam a direção estratégica adotada pelo Governo de Sergipe. “Estamos avançando na atração de investimentos para diversificar a economia e descentralizar o desenvolvimento. Cada novo empreendimento representa mais empregos, renda e oportunidades para os sergipanos”.

Descentralização do desenvolvimento

Além de fortalecer seus polos industriais, Sergipe registra expansão de empresas interessadas em se instalar no interior do estado, ampliando a dinâmica econômica regional. O PSDI, responsável por operacionalizar esses incentivos, é gerido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), que acompanha e orienta cada projeto.

O diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destaca o impacto dos novos empreendimentos. “O PSDI segue cumprindo seu papel de atrair indústrias, dar suporte à expansão de quem já está aqui e impulsionar o desenvolvimento regional. Isso significa mais competitividade, geração de empregos e um ambiente de negócios cada vez mais favorável”, afirma.

Empreendimentos aprovados

Em Aracaju, foram aprovados três projetos: a Altafer Indústria, do setor de móveis de madeira, que prevê gerar 15 empregos e investir R$ 2,9 milhões; a DSA Metais, de corte e dobra de metais, com prospecção de 13 empregos e R$ 2,1 milhões em investimentos; e a Açaí Tia Augusta, do ramo de conservas de frutas, que prevê gerar 10 empregos e investir R$ 1,2 milhão.

Em Santo Amaro das Brotas, a Petrobahia, ligada ao setor de petróleo e gás, recebeu incentivo fiscal e prevê 7 empregos e investimento de R$ 748 mil.

No município de Frei Paulo, a Formlite Nordeste, fabricante de calçados sintéticos, tem a prospecção de gerar 188 empregos e investir R$ 24,7 milhões.

Em Ribeirópolis, a Cunha Indústria e Distribuidora de Papel tem previsão de gerar 10 empregos e aplicar R$ 823 mil.

Já em Nossa Senhora do Socorro, a Plastmix, do setor de reciclagem e fabricação de embalagens plásticas, foi contemplada com incentivo locacional, com previsão de 10 empregos e investimento de R$ 1,2 milhão.

Foto: Arthuro Paganini