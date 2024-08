Governo do Estado autoriza realização de concurso para Sistema Único de Assistência Social Sergipe

Mais um concurso foi anunciado pelo Governo do Estado. Desta vez, o governador Fábio Mitidieri assinou, nesta terça-feira, 13, autorização para a realização do concurso do Sistema Único de Assistência Social Sergipe (Suas/SE).

De acordo com o governador, a realização do concurso é mais uma etapa das ações que envolvem a Assistência Social do Estado. “Nós criamos a Lei do Suas aqui no estado, depois criamos o Plano de Cargos e Carreira do Suas e, agora, estamos autorizando este concurso visando fortalecer o nosso Suas. Queremos dinamizar a estrutura administrativa para melhor atender os sergipanos”, destacou.

Mitidieri reforçou que o concurso só será possível porque a Lei Estadual do Sistema Único de Assistência Social (Suas) foi aprovada em dezembro do ano passado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), “Esse é um marco para o estado”, acrescentou.

O Sistema Único de Assistência Social está presente em todo o Brasil e tem por objetivo garantir a proteção social aos indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades através de serviços, benefícios, programas e projetos.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, a realização do concurso público representa o fortalecimento da assistência social e do Suas. “Isso vai refletir na nossa população, nesse serviço de atendimento e na eficiência cada vez mais nos nossos serviços”, acrescentou.

Concurso

Para este processo seletivo serão 90 vagas: 35 para cargo de assistente social, 15 para psicólogo, 8 para pedagogo, 14 para nutricionista, 8 de engenheiro agrônomo e também, 10 de tradutor e intérprete de Libras.

Nesta gestão, foram lançados editais de quatro concursos para a Secretaria de Estado da Administração(Sead), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese).

Além desses, o Governo de Sergipe autorizou a realização do concurso para a Polícia Militar, Fundação Renascer e também para a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Lei do Suas

Recentemente, o governador Fábio Mitidieri sancionou a lei que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os servidores da Assistência Social de Sergipe. A propositura foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em julho deste ano e é direcionada aos servidores do Sistema Único de Assistência Social (Suas/SE) do Grupo Ocupacional do Sistema Estadual de Segurança Alimentar Nutricional (Sisan/SE) e do Grupo Ocupacional de Direitos Humanos (DH/SE), integrantes da Política Estadual de Assistência Social da administração pública direta do Executivo estadual.

Além disso, o PCCV/Suas-Sisan-DH tem o objetivo de estimular e garantir a valorização dos servidores da Assistência Social, Segurança Alimentar e dos Direitos Humanos por meio da equidade de oportunidades de desenvolvimento profissional nas carreiras. A lei deve contemplar, entre outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, engenheiros agrônomos e nutricionistas ligados ao Suas.

Foto: André Moreira