Governo do Estado autoriza serviços emergenciais na Rodovia dos Náufrago e atenderá  trechos distintos

O governador Fábio Mitidieri autorizou, no início da noite desta terça-feira (11), em caráter emergencial, que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) realize serviços paliativos de pavimentação na Rodovia dos Náufragos. As fortes chuvas das últimas semanas têm ocasionado problemas na estrutura da pista, causando transtornos para quem circula pela área, principalmente moradores e moradoras dos bairros da Zona de Expansão.

De acordo com o secretário Luiz Roberto Dantas, que no início da semana esteve percorrendo o local para verificar, in loco, os pontos de maior vulnerabilidade, as medidas paliativas de maior impacto atenderão trechos distintos que correspondem a cinco quilômetros da rodovia.

“A Rodovia dos Náufragos possui 12 km de extensão, em sua totalidade. Desses, cinco serão atendidos com esta medida e outros seguem recebendo a operação tapa-buracos, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE).

Ainda de acordo com Luiz Roberto, o governador também orientou que o DER iniciasse projeto para reestruturação da rodovia. “A iniciativa está sendo pensada para, definitivamente, resolver a situação, pois as águas das chuvas poderão fluir mais livremente, mesmo quando ocorrerem de forma intensa, como neste ano de 2023”, avaliou o secretário.

