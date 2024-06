Governo do Estado avança na implementação do programa Sergipe 2050

Acordo de Cooperação Técnica formalizado entre a Secretaria de Estado da Casa Civil, por meio da Seplan

Um governo comprometido com o desenvolvimento socioeconômico deve trabalhar focado não apenas em melhorar as condições do presente, mas também o futuro das próximas gerações. Nesta terça-feira, 18, a Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), formalizou um Acordo de Cooperação Técnica com a Agência de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (Desenvolve-SE), com o objetivo de implementar um planejamento global para a efetivação do programa ‘Sergipe 2050’.

O programa é uma estratégia de desenvolvimento pactuada entre o Governo do Estado, a iniciativa privada e terceiro setor, com vistas a construir cenários, diretrizes e ações para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe pelos próximos 26 anos. Para implementar o ‘Sergipe 2050’, o Governo do Estado pretende mobilizar, pelos próximos meses, atores-chave para a reflexão, além de promover iniciativas como cursos, palestras e outros eventos com vistas ao intercâmbio de experiências e conhecimentos.

De acordo com o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o trabalho de planejamento estratégico realizado nesse um ano e seis meses de gestão tem demonstrado uma verdadeira virada de chave na administração estadual. Ele evidencia a importância do monitoramento das ações, feito de forma criteriosa, e da integração de esforços intersetoriais para promover a efetividade das metas estabelecidas, no tempo previsto e com o gasto estimado.

“Com a criação da secretaria de planejamento, o Governo do Estado deu empoderamento ao planejamento, que sempre foi um setor relegado, que muitas vezes ficava escondido, inclusive fisicamente, numa salinha ou num cantinho. Mas, nesta gestão, não. Somos um governo que quer planejar, que quer pensar Sergipe a curto, médio e, aí eu entro no Sergipe 2050, a longo prazo. É um trabalho que começou lá atrás e que vem, ao longo desse um ano e quase seis meses, trabalhando para dar a cara desse governo”, disse Jorginho Araujo.

Ele explica ainda que o acordo de cooperação, assinado entre as três instituições, vai possibilitar que muitas ações e sonhos se tornem realidades lá na frente, em 2050, com um Sergipe cada vez mais desenvolvido. “O governador Fábio Mitidieri tem uma admiração e um carinho muito grande por esse projeto, e por todo trabalho que vem sendo realizado pela rede de planejamento. O que queremos é que essa rede continue trabalhando, engajada, empoderada e, acima de tudo, unida, porque quando todos sentam à mesma mesa, trocam ideias e debatem, com certeza encontram soluções, muitas vezes de forma transversal. Somos todos um time só e o sucesso desse governo é o sucesso de cada um de nós, de cada secretaria, de cada órgão”, acrescentou Jorginho Araujo.

Política de Estado

O secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) do Governo de Sergipe, Júlio Filgueira, também reforçou a importância da parceria com a Desenvolve-SE para incluir o planejamento de longo prazo no ciclo de políticas públicas e estratégias governamentais que vêm sendo postas em prática desde o início da gestão. “Esse é um programa que se constitui a partir do esforço de ambos os lados, com a Seplan com a missão de delegar um norte estratégico para as ações a serem implementadas e, por outro lado, a Agência com a coordenação e toda a atividade executiva de ações a serem implementadas pelo ‘Sergipe 2050’”, explicou.

Ao definir como horizonte os próximos 26 anos de planejamento para as ações a serem priorizadas pelo Executivo estadual, o Sergipe 2050 se apresenta como uma política de Estado, que transcende mandatos e cujo legado beneficiará as gerações de hoje e de amanhã. “Esse não é um projeto de governo, mas uma política de Estado, que transcende mandatos e ideologias. É realmente uma iniciativa que vem para fazer com que Sergipe acione as alavancas do desenvolvimento econômico, supere os obstáculos e, principalmente, que a gente tenha um norte, pois quando não se tem um rumo, qualquer destino serve”, enfatizou o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Segundo ele, o ‘Sergipe 2050’ será uma bússola para que as políticas públicas não se percam e para que, cada vez mais, cada real público seja investido onde mais dá retorno. “Então, vamos avançar que está nascendo um grande momento para Sergipe, para as próximas gerações de filhos e netos, que desfrutarão do trabalho que estaremos realizando já a partir de hoje”, finalizou Milton Andrade.

Foto: Ascom/ Casa Civil