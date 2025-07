GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE ANUNCIA A DUPLICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DO SAL

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), anunciou nesta sexta-feira, 4, a duplicação e requalificação da ponte governador Djenal de Queiroz, sobre o Rio do Sal, interligando a capital sergipana ao município de Nossa Senhora do Socorro. O projeto de elaboração, orçado em R$ 2.921.612,22 , foi recebido com aplausos calorosos da comunidade socorrense durante a 51ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’.

O investimento será destinado à elaboração do projeto funcional e básico de engenharia para a implantação de uma estrutura de concreto armado com 288 metros de extensão sobre o Rio do Sal. O projeto ainda prevê a reestruturação de todo o sistema viário da rodovia SE-090.

O trecho é considerado crucial e interliga o bairro Lamarão, em Aracaju, ao conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, abrangendo uma extensão de aproximadamente 1,73 km. A intervenção é essencial para desafogar o trânsito e modernizar a principal ligação entre os dois municípios. Além disso, também foi apresentada uma série de investimentos significativos em infraestrutura, incluindo a autorização para a publicação de novos editais e a continuidade de projetos importantes, que transformarão a mobilidade e a qualidade de vida na região.

A auxiliar administrativa Maria Aparecida dos Santos, 60 anos, comemorou o anúncio das melhorias viárias. “Finalmente a ponte João Alves Filho será requalificada e duplicada. Isso é um sonho antigo dos moradores. Acaba com o sufoco do trânsito e vai melhorar demais a ligação entre Socorro e Aracaju. A gente só tem a comemorar. Agora vai ser muito mais rápido e seguro ir e vir. É um avanço e tanto para a nossa mobilidade”, destacou.

Everaldo da Rocha Souza, 55 anos, trabalhador de serviços gerais, também celebrou as novidades. “Com a ponte João Alves e a rodovia melhoradas, o acesso a Aracaju vai ser outra coisa. Isso não é só asfalto, é mais tempo com a família, menos estresse no trânsito e mais qualidade de vida para todo mundo que depende dessa ligação”, disse.

Segundo o diretor-presidente do DER-SE, Anderson das Neves, as obras representam um passo significativo para o desenvolvimento de Nossa Senhora do Socorro. “Essas obras trarão melhorias substanciais para a infraestrutura viária e, consequentemente, para a qualidade de vida dos cidadãos socorrenses, demonstrando o compromisso contínuo com a melhoria da infraestrutura do município”, afirmou.

Mais obras

O DER/SE ainda ressalta que outras obras importantes estão em fase de elaboração de projeto em Nossa Senhora do Socorro, a exemplo da restauração e melhoramentos na Avenida Perimetral F, no conjunto Albano Franco. Com cerca de 1,96 km de extensão, a via será restaurada e receberá serviços de melhorias da drenagem. A expectativa é garantir mais segurança, fluidez no tráfego e solucionar os recorrentes problemas de alagamento que afetam os moradores do conjunto Albano Franco.

Com vistas a contribuir com o maior desenvolvimento econômico da região, o órgão também destaca a restauração do pavimento de duas vias estratégicas para a logística industrial do município. São elas: a rodovia da indústria Manoel do Prado Franco, no trecho que vai da Avenida Francisco Ivens de Sá Dias Branco (Marcos Freire II) até a BR-101, 8,45 km de extensão; e a avenida da indústria Carlos Barreto, no trecho da avenida Coletora (Marcos Freire II) até a própria avenida da indústria Carlos Barreto, com aproximadamente 1km.

A extensão total dessas intervenções será de 9,45 km, beneficiando diretamente as indústrias e os trabalhadores, que utilizam essas vias diariamente. Ainda na ponte sobre o Rio do Sal, na rodovia SE-090, o DER/SE informa que já foi publicado o edital para a execução dos serviços de recuperação do guarda-corpo e calçada da estrutura de ligação entre a capital sergipana e Nossa Senhora do Socorro. Essa obra está orçada em R$ 342.169,85.

