GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE É DESTAQUE NACIONAL EM ENGAJAMENTO DIGITAL NO RANKING SOCIAL MEDIA GOV

O Governo de Sergipe mais uma vez se destacou no cenário nacional de comunicação pública digital. A plataforma de inteligência Social Media Gov divulgou os resultados referentes à métrica de envolvimento das instituições públicas nas redes sociais, no primeiro semestre de 2025, e Sergipe apareceu em evidência entre Governos Estaduais, ocupando a 9ª colocação geral, com mais de 1.494.966 interações somando Instagram, Facebook, Tik Tok, X e Youtube.

O reconhecimento reforça o trabalho desenvolvido pela atual gestão, que tem conquistado posições relevantes em diferentes rankings e premiações. Em 2024, o Governo de Sergipe esteve no Top 10 da categoria Executivo Estadual e também foi finalista na 2ª edição do Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública, na categoria Identidade. Já em 2025, o Estado voltou a ser finalista, desta vez na categoria Meme – Trend do Ano, consolidando sua presença entre as experiências mais inovadoras do país. Em 20 de junho, conquistou o 1º lugar no ranking nacional de engajamento digital entre os Executivos Estaduais, com 149.013 interações, durante aquela semana, consolidando sua presença entre as experiências mais inovadoras do país.

O secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Menezes do Nascimento, ressaltou que esse resultado reflete a dedicação diária das equipes responsáveis por aproximar o governo da sociedade por meio de uma comunicação clara e de interesse público. “Esse engajamento mensurado pelo índice de interação mostra que existe, de fato, um contato efetivo. É a prova de que o trabalho de comunicação pública vai além da divulgação, é um serviço essencial para fortalecer a cidadania e o diálogo com os sergipanos”, destacou.

Comunicação acessível

Segundo a diretora de Comunicação Digital da Secretaria de Estado da Comunicação, Madianne Nunes, o resultado é fruto de uma estratégia planejada que alia linguagem acessível e proximidade com a população. “O Social Media Gov avalia critérios como interações, respostas ao público, curtidas, compartilhamentos e salvamentos de conteúdo. O Governo de Sergipe tem sido reconhecido de forma recorrente, ficando entre os primeiros colocados em rankings semanais, mensais e anuais. Esse reconhecimento demonstra não apenas a força da nossa comunicação digital, mas o investimento que o Governo do Estado vem fazendo para aproximar a população das ações de governo”, destacou.

Madianne Nunes ressalta que o foco da equipe é traduzir dados e informações técnicas em conteúdos acessíveis, visuais e engajadores, sem perder a intencionalidade do serviço público. “A gente costuma dizer que ‘mastiga’ a informação para entregá-la de forma descomplicada. Não se trata de produzir uma trend apenas por ser divertida ou por engajar, mas, sim, de criar conteúdos que dialoguem com a sociedade e aproximem os cidadãos das políticas públicas. É isso que sustenta os resultados e a relevância que Sergipe tem alcançado no cenário nacional”, explicou.

