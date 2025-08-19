Governo do Estado de Sergipe investe mais de R$ 130 milhões em rodovias do médio sertão sergipano

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), está realizando um grande investimento no médio sertão sergipano. O município de Graccho Cardoso, que sediará a 55ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira, 22, é um dos beneficiados. Os investimentos em andamento e previstos para a região totalizam mais de R$ 132 milhões, que transformam a infraestrutura local para melhor.

Obras importantes estão em andamento, melhorando significativamente a malha viária. A restauração do pavimento da rodovia SE-170, no trecho que liga a rodovia SE-220, em Graccho Cardoso, ao entroncamento da rodovia SE-230, em Feira Nova, já atingiu 45% de sua execução. Com uma extensão de 13,56 km e um investimento de mais de R$ 25,7 milhões, o empreendimento tem previsão de conclusão para dezembro de 2025. Até o momento, 4 km do trecho já receberam a primeira camada de asfalto, e os serviços de drenagem estão em andamento.

Outra obra crucial é a restauração do segmento da rodovia SE-170, no trecho entre o entroncamento de Itabi e o entroncamento da rodovia SE-220, em Graccho Cardoso. Com uma extensão de 19,30 km e um investimento de cerca de R$ 39,8 milhões, a obra está com 30% de execução, também com serviços de drenagem em andamento e previsão de finalização para março de 2026.

Além das obras em execução, foi lançada na última sexta-feira, 15, a licitação para a restauração da rodovia SE-220, no trecho entre os municípios de Aquidabã e Graccho Cardoso. A obra, com 22 km de extensão, tem um valor estimado de R$ 66,8 milhões e um prazo de realização de 270 dias.

Com esses investimentos, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso em melhorar a qualidade de vida da população do médio sertão, facilitando o transporte, o acesso a serviços e impulsionando a economia local.

Para o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, as obras vão promover transformação e impactos positivos em toda a região. “Esse montante de mais de R$ 130 milhões investidos no médio sertão é a prova que o Governo de Sergipe está empenhado em desenvolver desenvolvimento da infraestrutura. É um trabalho que transforma não apenas as estradas, mas a vida de milhares de sergipanos, facilitando o escoamento da produção, o acesso a serviços essenciais e o trânsito seguro para todos. Nossa prioridade é garantir que a população tenha estradas seguras e de qualidade”, destacou.

Diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque fala sobre os detalhes técnicos e os resultados dessas obras. “Cada um desses projetos foi planejado com rigor técnico para garantir a durabilidade e a qualidade das obras. Com a aplicação desses investimentos, estamos revitalizando trechos cruciais, melhorando a drenagem e garantindo um pavimento de excelência. É um trabalho que exige dedicação e que resultará em benefícios concretos e duradouros para a região”, frisou.

Foto: Ascom/DER/SE