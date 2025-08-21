GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$450 MILHÕES EM OBRAS DO PROGRAMA PRÓ-RODOVIAS 3

Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado, a partir de obras de infraestrutura viária, é o pilar do Governo de Sergipe, através do programa Pró-Rodovias 3, que, atualmente, soma investimentos na ordem de R$ 450.846.499,75 na execução de obras em mais de 20 municípios de Sergipe.

Conforme o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), das 20 obras em andamento, nove têm previsão de entrega para ainda este ano e as demais deverão ser entregues no ano que vem.

Para o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, o Pró-Rodovias é um programa solidificado, que tem transformado a malha viária do estado, contribuindo para o desenvolvimento da economia e avanço social das comunidades. “A cada Pró-Rodovias, verificamos que há avanços na implantação de tecnologias, necessidades de melhoramentos, a exemplo da questão dos acostamentos e espessura da pavimentação asfáltica, de modo a garantir maior segurança, qualidade e vida útil das nossas estradas”, destacou.

Entre as que estão com a execução de serviços em ritmo acelerado está a de implantação da primeira da fase da Rota do Leite, cujo trecho inicial no povoado Jiboia, em Gararu, está com 90% de conclusão, sendo aplicada a segunda camada asfáltica. Outra que está em fase final é a duplicação asfáltica na rodovia SE-220, que dá acesso à cidade de Aquidabã.

De acordo com o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, ambas devem ser entregues nos próximos meses. “Após o período de chuvas que tivemos, as empresas estão retomando as atividades, acelerando na execução de serviços para que possamos avançar e, tão logo, entregar as obras em benefício da população. Além das duas importantes obras citadas, temos, ainda, a duplicação da SE-270, em Lagarto, cuja execução está em quase 60% e, no momento, está sendo feita a ciclovia. A previsão de conclusão é para o mês de dezembro, assim como a restauração e obra de melhoramento da rodovia SE-339, que liga Capela a Nossa Senhora das Dores”, afirmou.

Foto: Ascom DER/SE