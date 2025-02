Governo do Estado de Sergipe reúne os prefeitos e gestores do Turismo para fomentar as parcerias

O 1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais de Turismo de Sergipe foi realizado na manhã desta segunda-feira, 24, no Centro de Convenções AM Malls – Sergipe, em Aracaju. Com ampla participação de representantes dos 75 municípios sergipanos, o evento promovido pela gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), abordou tendências e avanços do turismo em Sergipe e ressaltou a importância das parcerias entre Estado e Municípios. O encontro contou com a presença do diretor do Departamento de Marketing, Eventos e Expansão Digital do Ministério do Turismo (MTur), Fábio Pinheiro.

Em seu discurso, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressaltou que o evento foi um marco na história do turismo sergipano ao buscar o estreitamento de relações em níveis estadual e municipal, para fortalecer o desenvolvimento do turismo sergipano. Ele salientou que, em pouco mais de dois anos, o governo Fábio Mitidieri transformou o modo de se fazer turismo em Sergipe e que, hoje, a área é tratada como política de Estado. “A cada ação desenvolvida pela Secretaria de Estado do Turismo com importantes parcerias, fica evidente que a atividade tem sido priorizada em busca do crescimento da economia, por meio da geração de empregos e renda, algo fundamental para o desenvolvimento do estado”, enfatiza.

O representante do MTur, Fábio Pinheiro, considera que se tratou de um evento ímpar, que oportunizou discutir o turismo em níveis federal, estadual e municipal. “Parabenizo o Governo do Estado por essa iniciativa. A Secretaria do Turismo de Sergipe sempre foi muito próxima do Ministério do Turismo, o que mostra a seriedade do Estado em desenvolver o turismo regional. O desenvolvimento do turismo é muito importante quando a gente tem a oportunidade de discutir esses temas de forma conjunta. Hoje, a gente não tem mais como falar em turismo de forma isolada, município a município”, avalia.

União necessária

Para sensibilizar os prefeitos e gestores municipais do turismo sobre a importância das parcerias, a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, fez uma apresentação sobre os avanços conquistados a partir das inúmeras ações da pasta ao longo de 2023-2024. Ela explanou sobre o investimento consecutivo recorde de R$ 15 milhões, que possibilitou a participação de Sergipe em mais de 50 feiras e eventos nacionais e internacionais, além da parceria com as principais operadoras de turismo do Brasil por meio de mídia compartilhada.

No contexto de investimentos para o setor, vale ressaltar os mais de R$ 51 milhões do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur), em 2024, por meio do Banese, para ampliar os investimentos no trade turístico sergipano. “Sergipe bateu recorde histórico ao receber essa quantia do Fundo em um só ano”, comenta o superintendente do Banese, Gustavo Messias de Novaes.

O senador por Sergipe, Alessandro Vieira, que também participou do evento, lembrou dos R$ 17 milhões em emendas parlamentares que vão beneficiar o turismo sergipano. “Estamos vendo avanços, mas, agora, é preciso sensibilizar e engajar os municípios para desenvolver ainda mais o turismo”, opina.

Daniela Mesquita comentou que, antes, Sergipe era divulgado de maneira tímida. Hoje, segundo ela, os estandes sergipanos fazem sucesso, são bastante elogiados e até copiados, sem contar o recorde de turistas no estado. “Atualmente, Sergipe é desejado pelo consumidor final e é apresentado no patamar que realmente merecemos. E isso é fruto de todo o trabalho de divulgação e promoção da Secretaria de Estado do Turismo. Agora, precisamos fortalecer ainda mais o setor, e contamos com as parcerias dos municípios. Juntos, somos mais fortes”, declara.

Somação de esforços

O secretário do Turismo de Estância, Allan Alberto Oliveira, destacou que Sergipe, hoje, vive o melhor momento do turismo no que tange à promoção e à competitividade de mercado. Segundo ele, é importante que os municípios somem esforços com a Setur, para que, nos próximos dois anos, o estado chegue a um patamar ainda mais alto. “O município é responsável pela recepção e acolhimento dos turistas. Então, é muito importante que esteja envolvido e comprometido com esse crescimento, potencializando ainda mais as atividades que a Secretaria de Estado do Turismo vem fazendo para destacar Sergipe nos cenários regional e nacional”, avalia.

O prefeito de Riachão do Dantas, Lucivaldo do Carmo Dantas, também considerou o evento importante por estreitar relações, a fim de fomentar o turismo nos municípios. “É muito bom saber que o turismo em Sergipe vem crescendo muito, e é importante que se estenda para os municípios do nosso estado. Confesso que fiquei surpreso sobre o tanto que já avançamos. Vamos levar essas informações para a população, para que entendam e saibam da importância do turismo no Estado de Sergipe e nos municípios”, pontua.

O secretário do Turismo de Neópolis, Alex Martins, por sua vez, destacou que a cidade está engajada em desenvolver o turismo local, por isso considera importantíssima a iniciativa da Setur. “Queremos que tudo aconteça em relação ao turismo e ao empreendedorismo, para que Neópolis se desenvolva junto com as outras cidades do nosso estado. Por isso, é muito importante essa parceria e buscar conhecimentos para estarmos com a Secretaria de Turismo do Estado, para saber das novidades e das propostas”, analisa.

Foto: Max Carlos/Setur