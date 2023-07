Governo do Estado defende comercialização do destino Sergipe para o exterior

Demanda foi apresentada à Embratur durante reunião do Consórcio Nordeste, em Brasília, com representantes dos nove estados nordestinos

Pensar e planejar o turismo é essencial para o desenvolvimento do setor no país. Com este objetivo, foi realizada reunião do Consórcio Nordeste, na sede da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em Brasília, no Distrito Federal, na última quarta-feira, 12. Nela, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), apresentou as demandas do estado com foco na venda do destino Sergipe para outros países.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, foi representado pelo coordenador de Desenvolvimento de Programas e Captação de Negócios Turísticos, Caio Lucas Moura Morais. Com a presença do diretor-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a reunião contou ainda com a diretora de Políticas Públicas da Secretaria de Representação de Sergipe (Serese) na capital do país, Mariza Avallone, e com representantes dos demais membros do Consórcio, formado pelos nove estados da Região Nordeste.

Na primeira parte da reunião, os representantes do Consórcio Nordeste identificaram as demandas em comum e discutiram como farão para trabalhar em conjunto. “Neste novo momento de nova gestão, foi uma reunião de alinhamento. Falamos sobre malha aérea, promoção dos destinos nordestinos em conjunto e até sobre os impactos da reforma tributária no turismo”, relata Caio Morais.

Divulgação no exterior

O segundo momento da reunião foi comandado pelo diretor-presidente da Embratur, que ouviu sobre as demandas específicas de cada estado. Também foi abordada a promoção internacional dos destinos do Nordeste, inclusive, com possibilidade de rotas em conjunto e participação em feiras internacionais, para atrair turistas de outros países. “Alinhamos o pleito do estado para a Embratur, a fim de possibilitar a comercialização do destino Sergipe no exterior. O objetivo é que o estado seja fortalecido e se consolide como um destino internacional, e que os visitantes de outros países possam vir diretamente para conhecer nossas belezas naturais e atrativos turísticos”, explica o representante da Setur.

De acordo com Caio Morais, Marcelo Freixo se mostrou atento e bastante interessado quanto às demandas dos estados nordestinos. “O Governo Federal, por meio da equipe da Embratur, está trabalhando muito e está focado no Nordeste. A ideia é fazer a promoção e a divulgação em feiras, realização de fampress, famtrip… Tudo para divulgar nossa região”, ressalta.

Vale destacar que os objetivos do Consórcio Nordeste são: articular e implementar políticas públicas integradas; promover o desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente e a democracia; promover a integração regional; ampliar e modernizar a infraestrutura de exploração dos recursos naturais da região; atrair investimentos internos e externos para Região Nordeste; modernizar a gestão dos estados-membros e buscar parcerias com o setor privado; realizar compras compartilhadas; fortalecer a participação de micro e pequenas empresas na economia regional; e gerar bem-estar social na região.

Foto assessoria

Por Laudicéia Fernandes Alves