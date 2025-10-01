Governo do Estado discute os investimentos para impulsionar o turismo de Canindé de São Francisco

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta terça-feira, 30, no Palácio dos Despachos, com empresários interessados em investir no município de Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano. A reunião contou com a presença do prefeito da cidade, José Machado, representantes da empresa Cavalcante & Rolim Empreendimentos, além de secretários estaduais e assessores. Na oportunidade, foi assinado o protocolo de intenções para investimento, que prevê, entre outras coisas, a construção de um hotel na região.

O projeto de hotelaria prevê chalés, apartamentos e casas em um terreno de 99.136,81 m² à beira do Rio São Francisco, com área construída de 23.527,68 m². Segundo o governador, a interiorização do turismo é uma prioridade da gestão.

“Quando chegamos ao governo, o turismo ainda não era tratado como pauta prioritária. Mudamos essa lógica e hoje temos números crescentes, tanto na chegada de turistas quanto nos investimentos. O turismo gera emprego, renda e autoestima para a população. Por isso, estamos interiorizando os investimentos, como em Canindé, para mostrar ao Brasil que Sergipe tem diferenciais que o colocam como destino competitivo do Nordeste. Nossa gestão está focada em estruturar rodovias, promover eventos e capacitar mão de obra, para que os turistas encontrem um estado preparado e acolhedor”, afirmou.

Fábio Mitidieri destacou ainda que o governo dará suporte à iniciativa privada para consolidar os projetos. “Sergipe tem todas as condições de abraçar projetos estruturantes como este. O Estado está disposto a investir em rodovias, infraestrutura e promoção turística, para transformar Canindé em referência no turismo regional. Este é um projeto piloto que poderá servir de exemplo para outras regiões”, completou.

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, ressaltou que este será o primeiro investimento do gênero no sertão sergipano. “Trata-se de um equipamento hoteleiro com aporte de cerca de R$ 200 milhões, que deve gerar 450 empregos durante a obra e mais de 600 na operação. Esse é um passo fundamental para estruturar o turismo no alto sertão, em parceria com o Estado e com a iniciativa privada”, disse.

O empresário Christiano Rolim, representante da Cavalcante & Rolim Empreendimentos, ressaltou o impacto esperado. “Estamos falando de um investimento em torno de R$ 200 milhões. Não se trata apenas da construção de um hotel de luxo, mas de desenvolver todo o destino, valorizando a história, a gastronomia e a beleza natural de Canindé. A Cavalcante & Rolim quer ser parceira do Estado de Sergipe para transformar a região em referência turística do Nordeste”, afirmou.

De acordo com o diretor da Desenvolve-SE, Ademário Alves, a consultoria contratada pelo Estado vem trabalhando para estruturar os investimentos de forma planejada. “Sergipe ainda perde muitos investimentos para Alagoas, mas nossa missão é mudar esse cenário. Canindé será o projeto piloto e, com a soma dos esforços públicos e privados, o turismo da região dará um salto de qualidade”, frisou.

Paralelo ao empreendimento, foram apresentados também os projetos para a construção da Baía Fluvial e a Vila Opará das Águas que pretendem transformar Canindé em um polo turístico estruturado, com atrativos culturais e de lazer, além de geração de emprego e renda. Os projetos foram apresentados por Ézio Deda, que reforçou a vocação natural da região.

“Não estamos inventando nada. O potencial já existe, basta mudar o olhar e estruturar a região para que esse potencial se transforme em desenvolvimento econômico e social”, observou.

Já o prefeito de Canindé, José Machado, comemorou as perspectivas de empreendimentos na região. “É um divisor de águas para o município. Quero parabenizar o governador por ter essa visão de futuro e agradecer, em nome da população, por trazer investimentos que significam geração de emprego, renda e desenvolvimento. Canindé tem potencial e, agora, tem o apoio do governo e da iniciativa privada para se transformar”, afirmou.

Turismo em Sergipe

O encontro integra o Plano Estratégico de Estruturação de Destinos Turísticos e Atração de Investimentos, conduzido pela Desenvolve-SE em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Em 2024, Sergipe movimentou cerca de R$ 560 milhões com o turismo, sendo um dos três destinos que mais cresceram no Brasil. Já no primeiro trimestre de 2025, o setor registrou crescimento de 12,3%, três vezes acima da média nacional.

Para consolidar esse crescimento, foi contratada a consultoria Urban Systems, especializada em planejamento urbano e desenvolvimento econômico, que está elaborando o Plano de Ação e o Plano de Setorização, com previsão de entrega em dezembro de 2025.

Próximos passos

O empreendimento privado em Canindé tem previsão de lançamento para 2028, com investimento estimado em R$ 200 milhões. Estão previstos cerca de 400 empregos diretos e a parceria com o Governo do Estado para modernização da infraestrutura do entorno. Além disso, o projeto será acompanhado de ações de promoção turística e desenvolvimento cultural, consolidando Canindé de São Francisco como um novo polo turístico de Sergipe.

Foto: Arthur Soares