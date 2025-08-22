GOVERNO DO ESTADO DIVULGA EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º FESTIVAL NACIONAL DE ARTESANATO NA BAHIA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga o edital de chamamento público para artesãos e entidades representativas do segmento interessados em participar do 2º Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba), que acontecerá de 9 a 12 de outubro de 2025, em Salvador.

Os artesãos poderão se inscrever e apresentar a documentação exigida até 20 de setembro de 2025, de duas formas: presencialmente, na unidade sede da Seteem, localizada na rua Santa Luzia, 680, Centro, de segunda a sexta, das 7h às 13h, levando todos os documentos exigidos no edital em envelope lacrado; ou por e-mail, com envio de todos os documentos descritos no edital para o endereço artesanatoeditalse@gmail.com até às 23h59 do dia 20 de setembro de 2025. Nas inscrições por e-mail, os interessados devem preencher o campo “assunto” da seguinte forma: Inscrição Edital n° 08/2025 e no corpo do e-mail informar nome completo do interessado seja artesão individual, mestre artesão ou entidade representativa (associação, cooperativa ou grupo produtivo).

Poderão participar do edital artesãos maiores de 18 anos, que estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade e que tenham disponibilidade para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. Para entidades representativas (associações ou cooperativas), é necessário também que as mesmas sejam legalmente constituídas.

O Governo de Sergipe subsidia a participação de sergipanos em feiras nacionais com apoio, custeio de transporte e ajuda de custos. O 2º Festival Nacional de Artesanato na Bahia será realizado na Arena Fonte Nova. Neste edital, serão disponibilizadas 10 vagas para artesãos e entidades representativas divulgarem e comercializarem produtos artesanais de Sergipe.

Confira mais detalhes no edital clicando aqui.

Foto: Richard Mayer