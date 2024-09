GOVERNO DO ESTADO E ABRASEL DEBATEM AÇÕES PARA O IMPULSIONAMENTO DO TURISMO SERGIPANO

Em reunião entre governador Fábio Mitidieri e representantes da entidade foram alinhadas questões

O Governo do Estado tem se dedicado a promover o destino Sergipe com investimentos e ações voltados ao fortalecimento do turismo. O governador Fábio Mitidieri reuniu-se com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes seccional Sergipe (Abrasel/SE) e secretários de Estado, na segunda-feira, 23, para tratar sobre questões que podem impulsionar o turismo e ao mesmo tempo gerar emprego e renda para os sergipanos.

Após ouvir os números apresentados pela Abrasel, pleitos e sugestões, o governador Fábio Mitidieri afirmou que outros encontros vão ser realizados no intuito de alinhar questões. “Dentro disso, vamos estreitar a nossa relação por meio do diálogo. O Estado não faz nada para si, mas, sim, para o mercado e o mercado faz a coisa acontecer. Então, se a gente está fazendo algo que vocês entendem que funciona, é bom continuar. Se vocês acham que a gente está fazendo algo que, na prática, não está sendo como você imagina, tragam a sua sugestão e a gente ajusta”, disse.

Fábio acrescentou que só se faz turismo com parcerias e com planejamento. “Então, a gente senta, analisa, revisa, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para vocês. A Abrasel é uma parceira importante do Governo do Estado”, frisou.

Com o intuito de apresentar ao governador números do setor de alimentação fora do lar, o presidente da Abrasel Sergipe, Bruno Dórea conversou sobre a atual situação do estado. “Hoje apresentamos dados e tratamos de como está o setor, quais são os pontos que a gente pode melhorar e onde a gente deve concentrar mais forças”, disse.

De acordo com Bruno, o encontro foi proveitoso e serviu de alinhamento entre as ações do Estado e a instituição, que foi criada para ser apoio no desenvolvimento de negócios. “Uma reunião muito aberta, sincera, excelente para que a gente possa enfrentar as dificuldades que a gente tem no dia a dia e melhorar cada vez mais o nosso setor de bares e restaurantes”, completou.

Presente na reunião, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, destacou que diante do que foi apresentado pela Abrasel Sergipe já tem colhido bons resultados. “Há um avanço considerável graças ao incremento do turismo, a todo esforço que o Governo do Estado vem fazendo para a divulgação do destino Sergipe, para a atração de mais turistas. Porém, os donos de bares e restaurantes têm encontrado dificuldades na hora da contratação por falta de qualificação”, explicou.

Diante da situação, a Seteem irá atuar com os programas de governo já existentes, como o Qualifica Sergipe e o Primeiro Emprego. “Nós vamos entrar com o programa Primeiro Emprego, qualificando jovens para ingressar no setor de bares e restaurantes. Já por meio do Qualifica Sergipe iremos atender a demanda do setor qualificando profissionais de todo o estado, além de fazer parcerias”, completou.

Turismo

Já a secretária-executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita, falou que desde o início dessa gestão se observam grandes avanços no setor do turismo e que o Governo de Sergipe tem investido em ações para que o estado possa se equiparar com outros destinos. “Hoje, o valor investido no turismo é proporcionalmente maior do que nos outros estados”, analisou.

Foto: Arthur Soares