GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA IMPULSIONAM O NOVO DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE, DIZ VENÂNCIO

Para o Secretário Estadual de Articulação Política, ex-deputado Venâncio Fonseca, Sergipe vive um momento positivo na qualificação dos serviços públicos, no atendimento das pessoas e na promoção do desenvolvimento socioeconômico do estado. Ele exibe com segurança índices técnicos e estatísticos que atestam suas considerações a respeito dos fatos.

“Isso se deve às novas políticas públicas implementadas pelo governo do estado, com o apoio decisivo da Assembleia Legislativa, bem como por conta do empenho dos municípios e da motivação da iniciativa privada” – diz Venâncio Fonseca.

Para ele “todos juntos constroem um novo Sergipe para todos os sergipanos”

Além do empenho fundamental do governador Fábio Mitidieri na formulação e execução desse projeto, o Secretário Venâncio Fonseca destaca também à importância do apoio logístico desenvolvido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade.

Em recente entrevista ao radialista Luiz Carlos Focca, Rádio Metropolitana FM, Venâncio destacou o papel da Alese e o do presidente Jeferson Andrade, para o sucesso desse bem sucedido projeto político.