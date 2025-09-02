Governo entrega cartões CMais Mulher a municípios do sertão durante evento em Nossa Senhora da Glória

Os municípios de Nossa Senhora da Glória, Cumbe, Monte Alegre, Graccho Cardoso, Feira Nova, Canindé de São Francisco, Aquidabã, Carira e Poço Redondo receberam, nesta terça-feira, 2, os cartões referentes à segunda etapa do CMais Mulher. O programa é desenvolvido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

A entrega foi realizada durante solenidade em Glória, onde também foi reforçada a importância da atuação articulada entre o Estado e os municípios. “O CMais Mulher é um importante instrumento do Governo de Sergipe voltado à proteção das mulheres vítimas de violência conforme os critérios estabelecidos em lei. Uma política pública de enfrentamento à violência e de garantia de proteção que segue sendo ampliada com o apoio dos municípios”, ressaltou a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia.

O programa garante o pagamento de seis parcelas no valor de R$ 500 cada para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e que atendam aos critérios estabelecidos em lei. No total, mais de 2.200 mulheres já foram alcançadas pelo programa de transferência de renda, sendo mais de 425 somente na etapa atual. Além do benefício financeiro, o programa acolhe essa mulher psicossocialmente, buscando ainda a capacitação e a inclusão no mercado de trabalho.

As representantes dos municípios destacaram a importância do benefício. “Parabenizamos a SPM por esta iniciativa acolhedora, que é o CMais Mulher e agradecemos a parceria nesta importante iniciativa. Que possamos sempre nos unir nessa batalha, fortalecendo e protegendo nossas mulheres e construindo um futuro mais seguro e acolhedor para todas”, afirmou a prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira.

Foto: Ascom/SPM