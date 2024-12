GOVERNO DO ESTADO ENTREGA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA SE-160 ENTRE LARANJEIRAS E AREIA BRANCA

A pavimentação asfáltica do trecho da Rodovia SE-160, que liga Laranjeiras a Areia Branca, deixou de ser uma demanda da comunidade e tornou-se realidade. O governador Fábio Mitidieri entregou a obra nesta terça-feira, 17, no trecho do entroncamento da BR-235, localizado entre os povoados Cafuz, em Laranjeiras, e Pedrinhas, em Areia Branca. A extensão total é de 6,94 quilômetros de pavimentação.

A obra tem investimento de R$ 19.806.434,32, com a utilização de 9.147 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente. O objetivo é garantir a melhoria e a segurança dos que trafegam por esta rodovia e região, além da infraestrutura, viabilizando contribuir com o fomento à economia e o desenvolvimento no interior do estado, por se tratar de uma rodovia que é rota de escoamento de produção, especialmente da cana-de-açúcar.

O governador realizou a entrega nos trechos inicial e final, e ressaltou o trabalho feito pela gestão para esta conclusão. “Essa rodovia é rota de escoamento de produção e tem um trânsito intenso. A população cobrava há muito tempo e agora a gente consegue entregar. Isso é desenvolvimento urbano. Mais uma obra entregue pela nossa gestão, tirando as pessoas da poeira e da lama, dando mais qualidade de vida, dignidade, saúde, e incentivando a produção. Essa é a importância de uma rodovia além da mobilidade, transformando a vida das pessoas”, afirmou Fábio.

A realização da obra foi responsabilidade do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), com execução de uma empresa contratada. “É uma obra que vai beneficiar mais de 10 mil pessoas que circulam aqui nessa região, trazendo mobilidade, conforto e segurança. Esse investimento de quase 20 milhões de reais representa o sonho de uma população destes povoados. A pavimentação é adequada para o tráfego intenso, promovendo uma longevidade maior, o que é fundamental”, pontuou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

O presidente do DER/SE, Anderson das Neves, também destacou os pontos positivos da intervenção. “A gente fica até emocionado em ver as pessoas tão felizes. Esse é o nosso compromisso. Antes, quando chovia, ninguém passava, e o Sol fazia a poeira invadir as casas. Hoje o governo traz desenvolvimento e qualidade de vida, em mais uma obra de tantas que vêm por aí”.

A solenidade também contou com a presença de autoridades dos municípios de Laranjeiras e Areia Branca, que estiveram ao lado do Governo do Estado. “Essa rodovia pavimentada respeita o povo, trazendo desenvolvimento ao maior povoado do município. É um dia muito feliz, com os moradores alegres e agradecendo bastante”, destacou o prefeito de Areia Branca, Alan de Agripino.

A obra é mais uma que faz parte das diversas ações de desenvolvimento urbano e infraestrutura por parte do Governo do Estado. Especificamente em relação à reestruturação de rodovias em Sergipe, as obras concluídas nos dois anos de gestão tiveram os valores somados de R$ 534.667.127,06.

De acordo com o DER/SE, o estado conta com 5.437 km de rodovias estaduais, dos quais 2.319 km já foram pavimentados, 113 km estão em andamento e 294 km se encontram em fase de planejamento. Outros 111 km que estão sob responsabilidade da Sedurbi se encontram com obras de reestruturação em andamento. Juntos, todos esses projetos somam um investimento de R$ 94 milhões da gestão estadual.

População satisfeita

A população dos povoados Cafuz e Pedrinhas aguardava a obra há décadas, e celebrou o sonho se tornando realidade. Lívia Tavares Dória tem 64 anos, e há quase 50 esperava a pavimentação da rodovia. Ela não escondeu a felicidade: “Graças a Deus essa obra aconteceu. Vim para o povoado Pedrinhas com 16 anos, e agora ela virou realidade. Estou muito feliz por tudo isso que está acontecendo, ficou maravilhosa”.

João Martins, de 85 anos, também aguardava ansiosamente pela obra. “Várias vezes enfrentei a lama aqui, e hoje o sonho está realizado. É um orgulho muito grande para todos nós. Estou muito feliz. O Governo do Estado teve a coragem de vir aqui e fazer, e isso é gratificante”, comemorou.

Foto: Reinaldo Moura