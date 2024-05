GOVERNO DO ESTADO HOMOLOGA O CONCURSO PÚBLICO DA COGERP; 60 APROVADOS JÁ ESTÃO HABILITADOS À NOMEAÇÃO

Governo do Estado homologa concurso público da Cogerp; 60 aprovados já estão habilitados à nomeação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), homologou concurso público destinado ao quadro de carreiras de atividades periciais da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp). A publicação consta no Diário Oficial desta terça-feira (14).

Foram ofertadas 60 vagas, sendo uma para o cargo de agente técnico de necropsia, dez para papiloscopista, 33 vagas para perito criminalístico, 15 para perito médico-legal e uma para perito odonto-legal.

Com a homologação, os 60 aprovados já estão habilitados à nomeação, conforme validade e critérios estabelecidos no edital do concurso. Em seguida, os nomeados farão curso de formação para obtenção de conhecimentos e técnicas necessários ao desenvolvimento das atividades periciais.

Para a secretária da Administração, Lucivanda Nunes, a realização do concurso da Cogerp e de outros já realizados nesta gestão reflete a preocupação do Governo do Estado com a qualidade e a agilidade na prestação de serviços à população.

Concurso

Segundo o coordenador de concursos, Sidney Rocha, o edital do certame da Cogerp foi lançado em janeiro de 2023, o primeiro a ser realizado na atual gestão do Governo de Sergipe. O concurso contou com a inscrição de um total de 17.954 candidatos: 3.341 inscritos para o cargo de agente técnico de necropsia; 6.434 para papiloscopista; 6.597 para perito criminalístico; 895 para perito médico-legal; e 687 para perito odonto-legal.

Foto: Ascom Sead