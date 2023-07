Governo do Estado inicia serviços emergenciais na Rodovia dos Náufragos. Trechos mais vulneráveis terão prioridade

As ações emergenciais e paliativas voltadas à pavimentação na Rodovia dos Náufragos, autorizadas pelo Governo do Estado no último dia 11, começaram a ser realizadas na manhã desta sexta-feira, 14, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

“Foi um compromisso assumido pelo governador Fábio Mitidieri com as pessoas que circulam pela região da Zona de Expansão. Demos celeridade ao processo e vamos executá-lo conforme o nosso planejamento. A pavimentação será direcionada aos trechos mais vulneráveis da rodovia, serão cinco quilômetros de trechos pavimentados, em pontos diferenciados”, informou o secretário Luiz Roberto Dantas.

Outros pontos da Rodovia dos Náufragos, que em sua totalidade possui 12 km de extensão, seguem recebendo a operação tapa-buracos, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE).

Foto Marcos Rodrigues