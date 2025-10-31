Governo de SE integra missão internacional na China para imersão em planejamento médio e longo prazo

O Governo de Sergipe, representado pelo secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Julio Filgueira, liderou a comitiva de secretários do planejamento de todo o país na Missão Internacional do Conselho de Secretarias de Planejamento (Conseplan), realizada em Pequim, na China, entre os dias 27 a 31 de outubro. O objetivo da missão foi promover uma grande imersão nos temas do planejamento estratégico e plano de longo prazo.

A programação contou com agendas como o Seminário de Intercâmbio de Experiências na Área de Planejamento China-Brasil, na Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC). Na agenda, reuniões para aprofundar sobre temas como conectividade de infraestrutura e cooperação energética, além de práticas de alívio e redução da pobreza, marcaram o segundo dia de trabalho. O grupo de secretários também participou de uma reunião com o embaixador do Brasil na China, em que apresentou um panorama dos Grupos de Trabalho do Conseplan e seus principais resultados, reforçando pontos como a articulação entre planejamento e cooperação internacional na geração de benefícios concretos para o país.

O secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe, Julio Filgueira, que liderou a missão internacional do Conseplan, enfatizou a importância do intercâmbio de boas práticas e trocas sobre estratégias para redução da pobreza e iniciativas de inovação, áreas nas quais a China é referência mundial. “Essa missão é muito importante para os estados porque, no Brasil, somos parte do esforço de alinhamento de toda a estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social com sustentabilidade e garantia de que tenhamos um futuro célere, sem pobreza, sem combate à fome. A ideia é que, nos estados brasileiros, possamos contribuir para o maior equilíbrio no processo de desenvolvimento regional, fazendo com que todo o país se una em torno de um objetivo em comum. O Conseplan, atuando com representantes legítimos das Secretarias de Estado do Planejamento, procura fazer o alinhamento dessas agendas em torno de uma agenda única que fortaleça todo o planejamento público. É o Brasil buscando experiências que possam contribuir com a melhoria e aperfeiçoamento do nosso sistema de planejamento público”, ressaltou.

A comitiva realizou visitas institucionais a polos de inovação e parques tecnológicos, como o Parque Industrial Internet 3.0, o Centro de Exposição da Zona de Demonstração de Inovação Independente de Zhongguancun (AI) e o Parque de Inovação de Veículos Inteligentes Conectados de Dazu, além de espaços de referência em economia criativa e novas tecnologias, a exemplo da Praça Yicheng Times. A iniciativa reforça a abertura de caminhos para novas parcerias estratégicas, investimentos e intercâmbios que poderão beneficiar diretamente os estados brasileiros e ampliar as oportunidades de cooperação em tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

A missão marca o início de uma agenda voltada ao compartilhamento de boas práticas em planejamento, inovação, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da participação federativa nas políticas públicas. A delegação conta com a participação da secretária nacional do Planejamento, Virgínia de Ângelis, e do subsecretário de Planejamento e Orçamento do Rio de Janeiro, Rafael Abreu, secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Norte, Dionísio Gomes, secretária executiva da Gestão Interna de Alagoas, Delly Marques, chefe de Gabinete da Seplag, Sandra Dantas, CEO da Facilit Tecnologia, Manoel Amorim, e os secretários executivos do Conseplan, Sérgio Figueiredo e Silvia Capelanes.

Foto: Ascom Seplan