Governo do Estado investe no turismo através do Pré-Caju e divulga SE no calendário de eventos nacional

Com a realização do Pré-Caju 2024 neste fim de semana, de 8 a 10, na Orla da Atalaia, a capital sergipana receberá milhares de turistas, do interior e de outros estados. Para fortalecer ainda mais a economia sergipana, o Governo do Estado aproveitará a intensa circulação de pessoas na prévia carnavalesca para promover o destino Sergipe, com a divulgação dos principais atrativos turísticos e dos grandes eventos desenvolvidos pela administração estadual, além de garantir a festa gratuita para os foliões.

Para isso, o Governo do Estado disponibilizará, no sábado, 9, e no domingo, 10, dois trios temáticos, que, além de animar a pipoca, divulgarão o Verão Sergipe e o Arraiá do Povo, que ocorrem durante o primeiro semestre, período de alta temporada. Com isso, a gestão estadual espera atrair ainda mais pessoas para esses eventos e, consequentemente, melhorar os bons resultados já obtidos em edições anteriores.

O Trio Verão Sergipe terá Durval Lelis, no sábado, e Aline Rosa, no domingo, a partir das 15h. Já o Trio Arraiá do Povo contará com as apresentações de Natanzinho Lima, no sábado, e Ramon e Randinho, no domingo, sempre a partir das 17h30.

A expectativa é que a ação atraia os foliões do Pré-Caju para os eventos promovidos pela gestão estadual no próximo ano. “Com isso, damos seguimento a um ciclo de grandes eventos que movimentam o turismo e a cultura, geram emprego, renda e divulgam nosso lindo estado para todo o Brasil. E por meio dos números, já comprovamos que essa é uma estratégia que tem rendido bons frutos para a nossa economia”, reforça o governador Fábio Mitidieri.

Movimentação econômica

De acordo com levantamento realizado pelo Observatório de Sergipe, somente durante o mês de junho de 2024, mais de um milhão de pessoas passaram pelo Arraiá do Povo, sendo muitas delas turistas, que gastaram cerca de R$ 200 por dia durante uma estada média de quatro dias em Sergipe. Vale destacar que o investimento de R$ 27 milhões nos festejos juninos em 2024 – sendo R$ 7 milhões captados com patrocínio – gerou um retorno de R$ 80 milhões para o Estado.

Ainda segundo o estudo, junho também é o período do ano em que Sergipe mais atrai visitantes de fora. Na semana entre o São João e o São Pedro, os hotéis da capital registraram 97% de ocupação.

Bloco da Prevenção

Além dos blocos de divulgação dos eventos do Governo do Estado, o Pré-Caju 2024 também vai contar com o Bloco da Prevenção, iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que objetiva conscientizar os foliões sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), especialmente com o incentivo ao uso de preservativos. A ação será realizada às 14h30 do sábado, 9, e será comandada pelo cantor Cid Natureza, que deve animar cerca de 500 foliões no desfile do trio elétrico.

Durante todo o percurso, serão distribuídos materiais informativos e aproximadamente 10 mil preservativos masculinos e femininos para o público. O posto de entrega será o carro temático, o Camisildo.

Os abadás para o Bloco da Prevenção poderão ser trocados por uma lata de leite em pó integral de 400 gramas, que será doada a pessoas que vivem com HIV/Aids, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. O leite é essencial para as crianças, já que mães que vivem com HIV não podem amamentar.

Confira a participação do Governo do Estado no Pré-Caju:

Sábado, 9 de novembro

14h30 – Bloco da Prevenção – Cid Natureza

15h – Trio Verão Sergipe – Durval Lelis

17h30 – Trio Arraiá do Povo – Natanzinho Lima

Domingo, 10 de novembro

15h – Trio Verão Sergipe – Aline Rosa

17h – Trio Arraiá do Povo – Ramon e Randinho

