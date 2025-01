Governo do Estado lança consulta pública sobre Conecta-SE

Como parte da implantação do projeto Conecta-SE, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), inicia a consulta pública voltada às empresas e entidades de provedores de internet, telecomunicações e demais partes interessadas, com objetivo de coletar informações sobre a infraestrutura de fibra ótica, planos de expansão e expertise das empresas que atuam em Sergipe.

Podem participar desta consulta pública provedores de internet que atuem em Sergipe, empresas que possuam infraestrutura de fibra óptica implantada ou projetos de expansão previstos, além de investidores e demais interessados em investir ou firmar parcerias na área de telecomunicações.

O Conecta-SE, projeto de aceleração digital do Governo de Sergipe, tem como foco promover mais conectividade e inclusão digital no Estado, por meio da ampliação do acesso à banda larga, da modernização de serviços públicos digitais e da melhoria da eficiência energética em edificações públicas.

“A consulta pública tem como objetivo ouvir a população sobre um tema, neste caso, o público-alvo desse segmento de tecnologia, de empresas. O que o Governo de Sergipe quer, antes de licitar, é ouvir os interessados, entender melhor a demanda e direcionar os investimentos de forma mais efetiva, conhecendo mais de perto a infraestrutura do estado quando se fala em rede”, ressaltou o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

Este, que é o primeiro e principal componente do projeto, visa a criação de um Cinturão Digital em Sergipe, que trata sobre a implantação de um anel digital de alta capacidade para distribuição de rede no interior do estado, para transporte de dados em municípios com baixa densidade de infraestrutura e habilitação da conectividade universal. Para este componente, a previsão é que possam ser destinados cerca de US$ 23 milhões de dólares, dos 67 disponíveis para toda a execução do Conecta-SE.

“A ideia é ouvir os principais interessados que, ao mesmo tempo, também são os principais impactados nesse processo. Além disso, são especialistas que conhecem as áreas, atuam nas regiões e entendem suas particularidades. Queremos entender também sobre os planos de expansão e interesse em investimentos”, explicou a gestora governamental responsável pelo Conecta-SE, Andréa Macedo.

O público-alvo deve enviar sua documentação, que inclui o detalhamento da infraestrutura existente e os planos de expansão para os próximos cinco anos, até o dia 31 de janeiro para o email: conecta.se@seplan.se.gov.br.

Para mais informações e para tirar dúvidas sobre a consulta pública, acesse o documento completo da consulta pública e sua apresentação, publicados na página do Conecta-SE. Participe e contribua para a construção do futuro digital de Sergipe!

Etapas

O Conecta-SE é um projeto do Governo do Estado, no valor total de cerca de US$ 67 milhões de dólares, por meio de operação de crédito com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), também conhecido como Banco Mundial, já aprovado pelo poder legislativo, além de contrapartida. No final de 2024, o Governo do Estado deu mais um passo para a implantação do programa, com a criação da unidade gestora do projeto e suas diretrizes.

“É um grande programa de aceleração digital. Esse investimento vai servir para promover uma verdadeira revolução na infraestrutura tecnológica do Governo de Sergipe a partir dos quatro componentes do escopo do projeto. Isso tudo para fazer com o que o governo possa assegurar e contribuir para que a internet de qualidade chegue não apenas ao cidadão, mas para as cadeias produtivas, indústrias, para todo o estado. É um salto que nós damos rumo ao futuro e que certamente vai transformar a realidade de Sergipe”, destacou o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira.

Ao longo do ano passado, foram realizadas diversas missões e agendas com representantes do banco com foco em discutir todos os componentes do escopo do projeto, ouvindo diversos segmentos da sociedade e entendendo melhor as demandas dessa área no estado de Sergipe.

Também foi realizado um webinário objetivo de proporcionar à população sergipana mais um canal para conhecimento e esclarecimento de dúvidas sobre o projeto de aceleração digital. A atividade promovida pela Seplan foi centralizada por meio da subsecretaria de Transformação Digital e Inovação (STDI), que coordena o Conecta-SE, e faz parte das etapas de implantação orientadas pelo Banco Mundial, iniciadas desde o mês de fevereiro deste ano.

Já para a construção do projeto, a Seplan contou com apoio da Secretaria de Estado da Assistência, Inclusão e Cidadania (Seasic), Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC), da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Banco Mundial.

Conecta-SE

O Conecta-SE traz em seu escopo quatro componentes e produtos. Além da criação do Cinturão Digital, o projeto traz o eixo de Transformação Digital, que propõe a revisão do portfólio e serviços digitais prestados aos cidadãos de Sergipe, incluindo a coordenação dos serviços, integração de sistemas e bases de dados. Já o componente de Habilidades Digitais traz como objetivo habilitar os servidores públicos e os cidadãos para atuarem e usufruírem dos benefícios da digitalização do Estado.

O quarto e último componente trata sobre a Energia Elétrica Inteligente e Sustentável como centro de um projeto de desenvolvimento de programa compensatório em resposta ao aumento potencial de demanda por energia. Esse regime será provido com fontes adicionais de energia distribuída e com melhorias de eficiência e baixa emissão dos sistemas elétricos de prédios e equipamentos públicos.

Foto: Dayanne Carvalho/Seplan