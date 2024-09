GOVERNO DO ESTADO LANÇA PROGRAMA BOLSA ATLETA E APRESENTA TIME SERGIPE QUE PARTICIPARÁ DO JEB’S 2024

O governador Fábio Mitidieri e a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, convidam para a solenidade de apresentação do Time Sergipe que participará dos Jogos Escolares Brasileiros 2024 (JEB’s), com entrega dos novos uniformes e lançamento do programa Bolsa Atleta Estadual, que acontecerá nesta quinta-feira, 12, às 18h, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.

Como forma de valorizar e fortalecer o esporte em Sergipe, o governo lança Bolsa Atleta Estadual, um programa voltado para atletas de alto rendimento, individuais e coletivas, incluindo atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, que prevê investimentos de R$ 1.800.000,00.

Na oportunidade, será apresentada também a delegação do Time Sergipe que irá a Recife (PE) participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), composta por 239 membros, entre atletas, comissão técnica e oficiais. O Time Sergipe do JEB’s foi selecionado a partir dos Jogos da Primavera, a maior competição de desporto escolar do estado.

Durante o evento, o Governo do Estado fará a entrega simbólica dos uniformes do Time Sergipe, cuidadosamente desenhados para representar a força e a tradição do nosso estado, exibindo. O design moderno e funcional foi pensado para oferecer conforto e desempenho máximo, ao mesmo tempo em que exibe com destaque as cores do Sergipe.