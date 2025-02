GOVERNO DO ESTADO MANTÉM GESTÃO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DE PREFEITURAS, CÂMARAS E CONSÓRCIOS

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) é a responsável pela criação e gestão dos e-mails institucionais das prefeituras, câmaras municipais e consórcios que aderiram ao domínio se.gov.br. Atualmente, são aproximadamente 2.300 contas de e-mail gerenciadas pela Emgetis, incluindo ampliação de caixas, bloqueios, inativação, reativação e restauração de senhas.

O técnico de TI responsável pela ativação das contas, Paulo Vieira, disse que o servidor que hospeda esses e-mails é mantido pela pasta, garantindo segurança e confiabilidade para os usuários. “Nosso trabalho é essencial para que os órgãos municipais que aderiram ao domínio tenham acesso a um e-mail institucional seguro e gerenciado de forma eficiente”, explica .

A diretora de Tecnologia da Emgetis, Kleyssie Pinheiro, reforça que esses e-mails são destinados exclusivamente a prefeituras, câmaras e consórcios municipais. “Não são e-mails de todo o estado, mas sim dos órgãos que formalizaram a adesão ao domínio. Essa é uma iniciativa importante para padronizar e garantir maior controle sobre as comunicações institucionais”, destaca.

Para aderir ao domínio se.gov.br os órgãos podem acessar o site da Emgetis (www.emgetis.se.gov.br/dominio-2/), onde estão disponíveis todas as informações necessárias para a formalização do Termo de Cessão de Uso.

A gestão dos e-mails é apenas uma das diversas funções desempenhadas pela Emgetis no apoio à modernização e segurança digital de Sergipe. Com esse trabalho, o Governo do Estado reforça seu compromisso com a tecnologia e a eficácia na comunicação entre os órgãos públicos municipais.