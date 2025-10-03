GOVERNO DO ESTADO MOBILIZA POPULAÇÃO PARA ATUALIZAR CADERNETA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mobiliza os 75 municípios sergipanos para promover a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha inicia nesta segunda-feira, 6, e vai até o dia 31 de outubro. Durante este período, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) receberão e disponibilizarão doses de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025, a fim de resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação.

A iniciativa segue as diretrizes da Campanha Nacional de Multivacinação do Ministério da Saúde e, ao todo, em Sergipe, serão distribuídas 223 mil doses de vacinas. De acordo com a gerente de Imunização da SES, Ilani Paulina, um dos objetivos da mobilização é contribuir com a redução da incidência de doenças imunopreveníveis. “Este é o momento de atualizar a caderneta de vacinação das nossas crianças e adolescentes e de verificar se tem algum esquema vacinal atrasado. A campanha inicia na segunda-feira, 6, e vai até o dia 31 de outubro. Então, papai e mamãe, não deixem de levar o seu filho à Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa para atualizar o cartão de vacina”, destacou.

A ação tem como prioridade vacinar aqueles que não estão protegidos contra o HPV, a febre amarela e o sarampo, mas também ofertará vacinas contra Hepatite B, Hepatite A, Penta (DTP/Hib/HB), Poliomielite Inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada)/Meningocócica ACWY (conjugada), Influenza, Covid-19, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela e DTP.

O resgate de não vacinados contra o HPV também será direcionado aos jovens de 15 a 19 anos. A iniciativa ainda contará com o Dia D de Mobilização Social, previsto para 18 de outubro de 2025. Nesta data, um sábado, os postos de saúde ficarão abertos para que as crianças e adolescentes possam atualizar a caderneta de vacinação, ampliando o acesso à imunização a este público.

Foto: Ascom SES