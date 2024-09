Governo do Estado participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 em Sergipe

Agricultores, autoridades, representantes de entidades rurais e empresas parceiras participaram do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 em Sergipe, organizado pelo Banco do Nordeste (BNB). O evento foi realizado na manhã desta sexta-feira, 6, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), e também contou com a presença da gestão estadual e do governo federal.

Para Sergipe, o BNB apresentou o plano de aplicar R$ 1,04 bilhão nesta edição do Plano Safra, sendo R$ 506 milhões para a agricultura familiar e R$ 536 milhões para a agricultura empresarial. De acordo com o presidente do agente financeiro, Paulo Câmara, o banco tem ampliado a capacidade de crédito dos agricultores familiares da região, que podem financiar custeio, compra de máquinas e até mesmo usinas solares para suas propriedades. “Dessa forma, a produtividade cresce e gera mais desenvolvimento e empregos para o homem e a mulher do campo”, pontuou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Na ocasião, vice-governador Zezinho Sobral, representando o governador Fábio Mitidieri, destacou a importante contribuição das empresas estatais de assistência técnica – Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) – na elaboração de projetos para os agricultores familiares que buscam financiamento nos bancos.

Além disso, o gestor também chamou a atenção para importantes investimentos feitos pelo Governo de Sergipe que impactam diretamente o setor produtivo da agropecuária. “Temos criado um ambiente importante para agricultura familiar. Ampliamos de 9% para 32% a alimentação escolar adquirida das cooperativas de agricultura familiar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), não tenho dúvidas de que é uma contribuição bastante significativa”, exemplificou o vice-governador.

“A construção da Adutora do Leite vai levar água bruta de Canindé de São Francisco até Nossa Senhora da Glória. É água bruta para a dessedentação animal e para a ampliação da produção de rebanho do sertão. Essa área é uma área característica da agricultura familiar, é onde temos a maior produção de leite do nosso estado, uma produção de qualidade, um investimento de R$ 250 milhões. O governador Fábio Mitidieri também foi buscar recursos para implementar o projeto Sertão Vivo. São mais investimentos no valor de R$ 150 milhões captados com o BNDES para investimento na nossa região agrícola, na nossa região da Caatinga, para fortalecimento de inúmeras atividades com a participação da agricultura familiar”, acrescentou Sobral.

Ainda durante o evento, agricultores familiares da comunidade quilombola Patioba, do município de Japaratuba, atendidos pela Emdagro receberam seus documentos do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF). Além disso, o Banco do Nordeste apresentou estratégias de financiamento e linhas de crédito disponíveis, e produtores assinaram contratos de operações de crédito fundiário e do Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste (Agroamigo), no valor total de R$ 596 mil.

Presente no lançamento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, reforçou a parceria do BNB com o setor da agropecuária. “O BNB tem um sistema muito importante, que é o trabalho dos assessores de crédito, que acompanham de perto e ensinam sobre o uso dos recursos. Assim, o banco tem ajudado a equipar, mecanizar e apoiar o produtor rural”, reforçou.

