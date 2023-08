Governo do Estado promove diversas ações para as mulheres de Itaporanga D’Ajuda

A população feminina de Itaporanga D’Ajuda, na Grande Aracaju, foi contemplada por uma oficina de artesanato voltada à confecção de embalagens presenteáveis durante a 9ª edição do programa de Governo Itinerante ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta quinta-feira, 10. A atividade foi promovida pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), que também disponibilizou ações voltadas à proteção e ao combate à violência contra a mulher e de educação em saúde.

A iniciativa da Diretoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo Feminino da SPM teve como objetivo ensinar uma nova habilidade às participantes. “Elas aprenderam a fazer embalagens presenteáveis, e assim vão poder gerar uma renda ou agregar valor aos produtos que já produzem e comercializam. É um momento lindo, e a gente fica feliz por promover uma mudança na vida dessas mulheres”, afirmou a diretora da SPM, Adriana Mallezan.

Assim como nas edições anteriores do programa, o Ônibus Lilás esteve presente, disponibilizando orientações sobre a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, incluindo a ferramenta do ‘Violentômetro’ e informações sobre a rede de apoio disponível. Ainda na unidade móvel, foi realizada a dinâmica do ‘Semáforo do Toque’, abordando o combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Ainda durante o evento, a Diretoria de Saúde da Mulher da SPM promoveu rodas de conversa e dinâmicas para abordar a educação em saúde sexual e reprodutiva, incluindo a entrega de panfletos e de preservativos masculinos e femininos. Também foi abordada a prevenção do câncer de mama, com dinâmica sobre o autoexame das mamas.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, reforçou o compromisso da SPM em levar ações específicas para as mulheres nas edições do ‘Sergipe é aqui’. “Esse é o governo que prioriza a execução de políticas públicas voltadas para as sergipanas. E cada ‘Sergipe é aqui’ é mais uma oportunidade de ampliar o trabalho que a nossa secretaria está desenvolvendo no combate à violência contra a mulher, reforçando os cuidados com a saúde e também no estímulo à inclusão produtiva e empreendedorismo feminino. E vamos fazer muito mais”, salientou.

Fonte e foto assessoria