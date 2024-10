Governo do Estado publica edital para novo concurso da Polícia Militar de Sergipe e oferecerá 335 vagas

O governador Fábio Mitidieri anunciou nesta quinta-feira (31), a publicação no Diário Oficial de três editais para o concurso público para a Polícia Militar de Sergipe (PMSE). Serão oferecidas no total 335 vagas, sendo 300 para soldado combatente, 30 para oficial combatente e cinco para oficiais médicos.

O certamente está sendo organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) com apoio do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

“Essa é uma oportunidade aguardada por muitos que já estão se preparando para o concurso. Teremos um mês para as inscrições, e todos os detalhes estarão especificados no edital”, declarou o governador.

Além do concurso da PM, o governo também anunciou o lançamento de mais quatro editais para outras áreas prioritárias até dezembro. Segundo o governador, os concursos visam suprir demandas em setores essenciais, fortalecendo o compromisso da administração pública. “Estamos empenhados em atender à necessidade de reforço nos serviços públicos. Até o final do ano, além da PM, teremos concursos para a Assistência Social, Saúde, gestor público e Fundação Renascer. Esse é o nosso compromisso com a população sergipana, oferecendo oportunidades e melhorando a prestação de serviços”, completou o governador.

Reforço no efetivo

De acordo com o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, o Governo do Estado dá mais um passo para atualizar e ampliar o efetivo da corporação. “Esse é um passo fundamental para aprimorarmos o atendimento à sociedade. A expectativa é que a nova turma comece a atuar em breve, trazendo mais segurança e eficiência ao trabalho da PM”, ressaltou o coronel Ribeiro.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, informou que o último concurso para a PM ocorreu em 2018, tornando essa nova seleção essencial para a renovação do efetivo e o fortalecimento da estrutura da segurança pública. “Esse concurso chega em boa hora, pois a PM tem desempenhado um papel crucial na melhora dos índices de segurança no estado. É uma oportunidade para ampliar o quadro de profissionais e garantir que a população sergipana continue a contar com um serviço público cada vez mais eficiente”, afirmou a secretária.

Inscrições

As inscrições para o concurso da PM poderão ser realizadas entre os dias 19 de novembro e 19 de dezembro, no site do Instituto Selecon (selecon.org.br). A taxa de inscrição custará R$ 120 (para o cargo de soldado combatente) e R$ 160 (para oficial combatente e oficial da área de saúde).

Aqueles que desejarem a isenção de taxa de inscrição devem fazer a solicitação entre os dias 5 e 8 de novembro. Podem usufruir do benefício pessoas que são doadores de sangue, doadores de medula óssea, doadoras de leite materno e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Para concorrer a uma das 30 vagas de oficial combatente, o candidato precisa ter formação em nível superior no curso de Direito. No caso das 300 vagas para soldado combatente, o pré-requisito é possuir o ensino médio. Já as vagas para os cinco cargos de oficiais da área de Saúde (uma endocrinologia; uma psiquiatria; duas cirurgião-dentista/clínica geral; e uma medicina veterinária) é necessário ter formação em nível superior correspondente ao cargo, incluindo os respectivos diplomas e registros nos conselhos de classe.

Também estão entre os requisitos básicos para os cargos ter entre 18 e 35 anos na data de inscrição do concurso e atender à altura mínima (1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

Outros concursos

Desde o início da gestão foram realizados cinco concursos públicos, incluindo vagas para a SSP/Cogerp, Sead, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), com 147 novos servidores já empossados. No total, 547 novos servidores foram efetivados, sendo 400 provenientes de concursos da gestão anterior. Atualmente, são 18 concursos públicos gerenciados pelo Governo de Sergipe, contemplando áreas essenciais como educação, segurança e saúde.

Foto: Arquivo SSP/SE