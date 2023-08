Governo do estado publica nome da empresa que realizará concurso público para Procurador Geral do Estado

Nesta quinta-feira, 3, o Diário Oficial do Estado publicou o extrato da contratação direta da empresa que será responsável pela realização do Concurso Público para provimento ao cargo de Procurador Geral do Estado de Sergipe. O concurso, que visa preencher cinco vagas, será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A autorização do concurso foi anunciada pelo governador Fábio Mitidieri e pelo procurador Geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, em 1º de agosto. Essa iniciativa faz parte dos esforços da gestão em fortalecer a máquina pública e aprimorar o atendimento à população. É parte de uma série de concursos que já foram oferecidos ao longo do ano.

A realização do concurso é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual (FDRH) da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

A Cebraspe

A empresa foi contratada na modalidade inexigibilidade de licitação n°03/2023 para concurso público referente a provimento de vagas ao cargo de procurador geral do Estado. O contrato com o Cebraspe, nº 136/2023, terá uma vigência total de 24 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a validade do certame.

A Cebraspe fez o último concurso de procurador do Estado em 2017. Assim como os concursos de delegado de polícia, em 2018; de polícia civil para agente e escrivão, em 2021 e auditores técnicos de tributo em 2022, com homologação em fevereiro deste ano.

Edital do concurso

Segundo a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Rodrigues, nesta sexta-feira, 4, será publicado no Diário Oficial do Estado o edital do concurso de Procurador Geral do Estado.

Foto: Erick O’Hara