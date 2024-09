GOVERNO DO ESTADO REALIZA AGENDA DE INAUGURAÇÃO E ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇO NO SERTÃO NESSE SÁBADO

O governador Fábio Mitidieri, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, o secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, e o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, convidam para as solenidades que serão realizadas nesse sábado, 21, em municípios do médio e alto sertão sergipano. A agenda ocorrerá nas cidades de Cumbe e Nossa Senhora da Glória, conforme a seguinte programação:

Cumbe:

11 horas – Solenidade de assinatura da ordem de serviço para reforma e modernização de quadra poliesportiva no Povoado Saco Grande

Local: Povoado Saco Grande

Nossa Senhora da Glória:

13h30 – Solenidade de inauguração da duplicação da pavimentação asfáltica da entrada da cidade e assinatura da ordem de serviço para implantação e pavimentação do Caminho da Fé

Local: entrada da cidade

15h – Visita aos estandes da Expo Glória

Local: Parque de Exposição Cidade do Leite

17h – Solenidade de assinatura da ordem de serviço que autoriza estudos e projetos de engenharia para a execução da Adutora do Leite e termo de cooperação técnica para cursos voltados ao setor do leite

Local: Parque de Exposição Cidade do Leite