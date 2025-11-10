GOVERNO DO ESTADO REALIZARÁ 1º FEIRÃO SERGIPANO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO

Promover a inserção do jovem sergipano no mercado de trabalho e ampliar as oportunidades de formação profissional são os principais objetivos do 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional. O evento será promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE), em parceria com o Fórum Estadual Aprendizagem Profissional (Feap/SE). A iniciativa acontecerá nos próximos dias 13 e 14 de novembro, em Aracaju.

O ‘Feirão’ visa promover a integração entre jovens estudantes, entidades formadoras habilitadas e empresas do estado, fomentando a ampliação e diversificação da aprendizagem profissional em Sergipe. Para isso, a ação será dividida em dois dias: um dedicado às empresas que desejam se adequar à cota de aprendizes (13/11) e outro dedicado aos jovens (14/11).

O primeiro dia do evento vai ter o intuito de sensibilizar as empresas sobre a importância e vantagens da contratação de jovens aprendizes, assim como sobre a necessidade de respeitar a prioridade legalmente estabelecida do preenchimento dessas vagas por jovens em situação de vulnerabilidade social. Nesse dia, as empresas terão acesso a palestras de conscientização e reconhecimento de boas práticas de aprendizagem em Sergipe, além da possibilidade de estreitar o diálogo com as entidades formadoras habilitadas. Essa primeira etapa acontecerá no auditório do Ministério Público de Sergipe (MPSE), das 8h às 12h30.

Já no segundo dia do evento, o foco será nos jovens aprendizes, entre 14 e 22 anos, que poderão participar de palestras, oficinas e conhecer as entidades formadoras. Os participantes também poderão se inscrever em vagas e participar de entrevistas no próprio ‘Feirão’. A ideia é incentivar e facilitar a contratação de jovens aprendizes dos diferentes perfis de vulnerabilidade social, conforme estabelecido no art. 53, §2º do Decreto 9.879/2018. Essa fase acontecerá no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, a partir das 8h.

O segundo dia contará ainda com apoio e estrutura de estandes das instituições parceiras como o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Sergipe (Sescoop/SE), a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), além do Sistema S, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

O secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, pontuou que o 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional é um marco na política de emprego e renda de Sergipe. “Vivemos um momento histórico: Sergipe alcançou o maior estoque de empregos formais da sua história e lidera o Nordeste na inserção de aprendizes, com 1,7% dos vínculos formais destinados a jovens em formação profissional, segundo os dados do Ministério do Trabalho de setembro de 2025. Esse avanço é resultado direto da ação integrada do Governo de Sergipe que tem colocado as pessoas no centro das políticas públicas. A aprendizagem profissional é a ponte entre a qualificação e o primeiro emprego, e o ‘Feirão’ reúne empresas, entidades formadoras e jovens em busca de oportunidades — uma verdadeira vitrine do trabalho em rede”, destacou.

A auditora fiscal do Trabalho e coordenadora estadual de aprendizagem profissional, Liana Carvalho, ressaltou a importância da iniciativa. “O evento é uma oportunidade de aproximar as empresas com obrigatoriedade de cumprimento da cota de aprendizagem, das entidades formadoras habilitadas a oferecer cursos de aprendizagem e dos jovens que cumprem o perfil social que deve ser priorizado na contratação como aprendizes. Terá repercussão direta e indireta, pois os jovens que participarem serão encaminhados para vagas de aprendizagem por meio da plataforma GO Sergipe. É uma ação que privilegia a comunicação e articulação entre todos os atores envolvidos na aprendizagem profissional e a economia sergipana é a maior beneficiada”, explicou.

O Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional pretende ofertar vagas para jovem aprendiz, ajudando não só a juventude sergipana que busca por oportunidades profissionais, como também as empresas a cumprirem suas metas em relação à cota mínima de jovens aprendizes. Durante a iniciativa, será criado um banco de currículos, com direcionamento de vagas posteriores ao evento, garantindo aos participantes oportunidades reais.

A aprendizagem profissional é uma das principais ferramentas de combate ao trabalho infantil, pois permite que o jovem ingresse no mercado de trabalho de forma qualificada e protegida, sem comprometer a educação regular. O 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem é um passo importante que fortalece o programa Jovem Aprendiz no estado, estimula a contratação de aprendizes e a regularização das empresas em relação à cota de aprendizes. Além disso, fomenta o debate e estratégias que favoreçam não apenas a inserção desses jovens, como a continuidade deles no mercado de trabalho.

*Pela Lei do Jovem Aprendiz (Lei nº 10.097/2000) a janela de aprendizagem é de 14 até 24 anos. No entanto, como a maioria dos cursos de aprendizagem tem duração de 2 anos, o jovem não pode começar o curso já próximo ou na idade limite prevista em lei

Foto: Ascom Seteem