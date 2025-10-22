Governo do Estado recebe Green Energy Park para discutir estudo de hub de hidrogênio verde em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta terça-feira (21), a diretoria da empresa Green Energy Park (GEP) para discutir os estudos e planos para a implantação de um hub industrial de hidrogênio verde em Sergipe. O encontro teve o objetivo de alinhar estratégias, definir os próximos passos e consolidar a participação do estado na cadeia nacional e internacional de energia limpa.

Durante a reunião, realizada com a presença de representantes da empresa e do Governo de Sergipe, a GEP apresentou os estudos conceituais para a instalação do projeto no município de Santo Amaro das Brotas, destacando a infraestrutura energética e de transmissão.

O governador ressaltou que Sergipe vive um momento histórico na consolidação de sua vocação energética. “É um trabalho que a gente já vem fazendo há alguns anos para trazer uma planta de hidrogênio verde para Sergipe. É um investimento gigantesco, e hoje eles vieram trazer o primeiro estudo, mais adiantado e completo, que a Green Energy fez aqui. Estamos agora numa nova fase, de aquisição de áreas, para que possamos dar entrada na nossa ZPE para a planta de hidrogênio verde, que vai ser pioneira no Brasil. É um dos projetos mais avançados do país”, destacou.

O governador também reforçou o apoio à criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Sergipe, que vai favorecer o projeto e outros empreendimentos no estado. “A plataforma de hidrogênio verde será uma das plantas mais modernas do mundo. O hidrogênio verde é o futuro e Sergipe está se preparando para ser referência nacional e internacional em energia limpa”, afirmou.

A iniciativa poderá gerar centenas de empregos diretos e milhares de indiretos, consolidando a inserção de Sergipe no mapa global do hidrogênio verde, além de criar um cluster industrial de exportação de energia limpa e abrir caminho para futuras indústrias, como siderurgia, fertilizantes e químicas.

A CEO da Green Energy Park Brasil, Ludmilla Nascimento, destacou a importância estratégica do empreendimento. “Esse é um projeto muito importante, será o primeiro da América Latina. Já temos acesso garantido à rede de transmissão, o que é fundamental, e a estimativa é de gerar mais de 10 mil empregos, com investimentos na casa de bilhões de reais”, explicou.

O presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, reforçou que o projeto em Sergipe é o mais avançado entre os três que a Green Energy Park desenvolve no Brasil — nos estados do Piauí, Ceará e Sergipe.

“O de Sergipe é o que representa maior avanço, com parecer de acesso favorável junto ao Ministério de Minas e Energia, à Aneel e ao Operador Nacional do Sistema. Hoje, a reunião também serviu para avançar nas tratativas sobre a ZPE, que será recriada e será um instrumento fundamental para atrair novos investimentos. A ZPE é essencial porque todo o hidrogênio produzido será voltado à exportação”, explicou.

Ainda segundo Milton, o projeto de hidrogênio verde se conecta com as principais tendências globais em sustentabilidade e economia limpa. “O hidrogênio é o combustível do futuro, de baixa emissão e com grande financiabilidade. Hoje, o volume de investimento em energia renovável é quase o dobro do destinado aos combustíveis fósseis. É um projeto que se alinha com o que há de mais moderno no mundo e pode gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos em Sergipe entre 2030 e 2040”, completou.

