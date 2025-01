GOVERNO REFORÇA COMPROMISSO COM CAPACITAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O Governo do Estado segue investindo na qualificação dos servidores públicos, reafirmando seu compromisso com a eficiência e a modernização da gestão. No âmbito do Programa Formativo da Rede de Planejamento, o Grupo de Trabalho (GT) responsável pelo Projeto de Educação Corporativa promoveu uma série de encontros com empresas especializadas para conhecer soluções inovadoras que transformem a capacitação dos servidores. A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) marcou presença no GT, por meio da atuação do assessor de Planejamento Estratégico, Mário Andrade.

Os encontros aconteceram na última quarta-feira, 29, e quinta, 30, no Palácio Governador Augusto Franco, em Aracaju. Segundo Mário Andrade, a integração entre as instituições e a adoção de soluções tecnológicas são essenciais para aprimorar a capacitação dos servidores e a prestação de serviços à população. “A Emgetis tem um papel estratégico na modernização da gestão pública e na promoção da inovação. A participação neste projeto reforça o compromisso em desenvolver soluções que contribuam para um Governo mais eficiente, digital e preparado para os desafios”, destacou.

Durante as apresentações, as empresas compartilharam soluções criativas e escaláveis, alinhadas às necessidades de desenvolvimento de competências para o setor público, reforçando o compromisso da gestão estadual em oferecer formação continuada e de qualidade aos seus colaboradores. Além dos membros do GT, os subsecretários Marcos Felipe Almeida (SPEO) e Walter Pereira de Andrade Junior (STDI) também participaram da reunião.

De acordo com Walter, investir na capacitação dos servidores é fundamental para garantir uma gestão pública cada vez mais eficiente e alinhada às novas demandas da sociedade. “Essas plataformas que estão sendo disponibilizadas significam uma evolução qualitativa do processo, uma vez que todo conteúdo será disponibilizado para a gestão. A visão da STDI é fazer um plano da gestão para que a gente consiga agregar a todos. Com iniciativas como essa, buscamos não apenas aprimorar as competências técnicas da equipe, mas também estimular uma cultura de inovação e excelência no serviço prestado”, ressaltou o subsecretário.

Esse é mais um passo importante na construção de uma cultura de capacitação contínua dentro do Governo do Estado, garantindo que os servidores tenham acesso a ferramentas e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios da administração pública com agilidade e inovação.

Foto: Ascom Emgetis