GOVERNO REFORÇA COMPROMISSO DE DIÁLOGO ABERTO COM SERVIDORES; FÁBIO MITIDIERI RECEBEU O SINDIFISCO E SINPEGS

Em continuidade à mesa de diálogo aberta com os servidores públicos estaduais, nesta terça-feira, 7, o governador Fábio Mitidieri recebeu, no Palácio dos Despachos, membros dos sindicatos do Fisco do Estado de Sergipe (Sindifisco) e dos Integrantes da Carreira de Gestão Pública do Estado de Sergipe (Sinpegs), para ouvir as demandas das categorias.

“Quero ouvir todos. Reconhecemos o papel dos servidores públicos e eu conto com a colaboração de todos eles para administrar o estado. São mais de dois milhões e 200 mil sergipanos e ninguém administra sozinho. O diálogo está sempre aberto, respeitando o espaço um do outro”, disse o governador, durante a reunião.

Mitidieri tem se dedicado a compreender as pautas de cada classe que o procura e, ao longo de 2023, após negociações com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), o Governo do Estado retomou a carreira do Magistério, após 16 anos de espera.

Outra categoria cujos diálogos encontraram-se avançados é a segurança pública. A Comissão Mista de Trabalho, presidida pela secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, está na terceira rodada de reuniões com sindicatos e associações, com previsão de conclusão das negociações no mês de maio.

Diálogo

Os membros do Sindifisco fizeram uma apresentação para o governador Mitidieri sobre as condições em que se encontra a categoria. Neste primeiro momento, os servidores pontuaram algumas premissas que consideram referenciais para a construção de uma proposta a ser apresentada futuramente ao governo.

Os representantes mencionaram o pleito da redução de tempo de carreira, aumento do salário inicial – como forma de atrair postulantes a concurso público na área fiscal do estado – e o aumento do salário final da carreira. Segundo o Sindifisco, o servidor de Sergipe tem hoje uma carreira de 34 anos. Eles disseram que há uma discrepância com a carreira de delegado de polícia, que é de 16 anos, e com a de procuradores, que é de 14 anos.

Após a apresentação, o governador atendeu ao pedido de criação de uma comissão entre os membros do Sindicato, Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Administração para a construção de uma proposta.

A exemplo do Sindifisco, os membros do Sinpegs também se comprometeram em reencontrar o governador Fábio em um segundo momento para apresentar de forma detalhada uma proposta de melhorias para a categoria.

