Governo do Estado viabiliza compra de mais de 12 mil cadeiras de rodas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza nesta terça-feira, 1º, às 10h, no Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino CER IV, a entrega de cadeiras de rodas aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e nova sede do Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate), dando início aos atendimentos dos pacientes do segundo protocolo da cannabis destinado a pacientes com comportamento agressivo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa do Governo do Estado visa zerar a fila de pacientes que aguardam por esse meio de locomoção. Os contratos contemplam a aquisição de cadeiras de rodas, que atenderão adultos e crianças que necessitam do equipamento. Ao total, os contratos contemplam a aquisição de até 12.550 cadeiras que serão dispensadas gradativamente, obedecendo a gestão operacional de solicitações e capacidade do CER IV. Podem ter acesso às cadeiras os usuários que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a solenidade, também será oficializada a mudança de endereço do Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate) para o CER IV. O Núcleo tem o objetivo de oferecer orientações técnicas para a condução terapêutica à base de canabidiol, proporcionando um atendimento humanizado e cuidado especializado à saúde dos pacientes.

A mudança do Nate para outro espaço visa proporcionar mais conforto aos usuários. O Núcleo, alocado no CER IV contará com duas salas e recepção, que além de atendimento médico, oferece orientação nutricional especializada.