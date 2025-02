GOVERNO REALIZA ATENDIMENTO EM NOSSA SENHORA DAS DORES E GLÓRIA SOBRE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

O Governo de Sergipe deu início a uma nova etapa de interiorização das políticas culturais, visando a melhor aplicação dos recursos destinados a projetos culturais por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Na manhã desta quinta-feira, 6, os primeiros encontros dos Agentes Territoriais foram realizados nos municípios de Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores, contemplando o alto e médio sertão sergipano. A ação é executada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Os agentes territoriais, selecionados por meio de edital, têm como atribuições dar suporte na criação de contas, atualização de perfis e submissão de projetos no Mapa Cultural de Sergipe. Além disso, prestam esclarecimentos sobre editais de fomento, subsídios culturais, a Política Nacional Cultura Viva e as diretrizes da PNAB.

Para o coordenador do núcleo de projetos culturais da Funcap, Alisson Coutto, a iniciativa amplia o acesso à informação e otimiza a aplicação dos recursos culturais: “Essas oficinas territoriais marcam o primeiro contato dos agentes da PNAB com os municípios. Nossa proposta é descentralizar o acesso à cultura, fortalecer o diálogo com os agentes culturais e garantir que os editais em andamento e futuros cheguem ao maior número possível de pessoas”, explica.

Em Nossa Senhora da Glória, a ação foi realizada na Câmara Municipal, atendendo mestres e mestras da cultura popular, agentes e fazedores de cultura dos municípios de Canindé do São Francisco, Gararu, Monte Alegre, Poço Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora de Lourdes.

Já em Nossa Senhora das Dores, na Câmara de Dirigentes Lojistas, o encontro reuniu representantes do centro-norte sergipano, incluindo agentes culturais de Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso e Itabi.

Próxima ação

Nesta sexta-feira, dia 7, o atendimento acontece em Capela, a partir das 10h, no Auditório da Secretaria de Assistência Social, localizado na Rua Coelho e Campos, Centro, antigo cinema, ao lado da Prefeitura.

Política Nacional Aldir Blanc

Instituída pela Lei 14.017/2020, a Política Nacional Aldir Blanc foi criada para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, por meio de ações emergenciais de apoio e fomento, com recursos destinados a iniciativas que visam fortalecer, desenvolver e democratizar o acesso à cultura em Sergipe.

Foto : Ascom/ Funcap