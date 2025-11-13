Governo e Prefeitura de Aracaju alinham ações para fortalecer o turismo e alinhar o calendário de eventos

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniram, nesta quinta-feira, 13, para discutir estratégias voltadas ao fortalecimento do turismo e à organização conjunta do calendário de eventos para 2026.

O encontro reafirmou a parceria entre o Governo de Sergipe e o Município de Aracaju na busca por integração e resultados concretos para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Durante a reunião, foram abordados temas como o Verão Sergipe, a Vila do Natal, o Réveillon de Aracaju e outros grandes eventos que movimentam o setor turístico local. O objetivo principal foi evitar choques de datas, aprimorar o planejamento e potencializar o impacto econômico das programações que atraem visitantes e geram oportunidades para trabalhadores e empreendedores.

O governador Fábio Mitidieri destacou a importância do diálogo e da cooperação entre os poderes públicos para o desenvolvimento do setor. “As pautas do turismo e de eventos do Estado e da Prefeitura foram tratadas com muito diálogo. De maneira muito cordial e harmônica, saímos com uma evolução muito grande. Tenho certeza de que ganha a sociedade, ganha o sergipano e ganha o turista porque tem muita coisa boa vindo pela frente”, afirmou.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou que o momento é de avanço para o turismo na capital e que a parceria com o Governo do Estado reforça o compromisso com a população. “Tivemos uma reunião bastante exitosa. Nosso objetivo é potencializar o turismo em Aracaju e, consequentemente, em Sergipe. Aracaju vive o seu melhor momento de turismo. E, nessa parceria, quem ganha é a população. Aproveitei para apresentar alguns pedidos ao governador, como a revitalização do Parque da Cidade, a iluminação da ponte Construtor João Alves e tudo foi muito bem acolhido. Agora, é botar em prática”, destacou.

Além do alinhamento de ações, o encontro tratou de captações de investimentos e parcerias estratégicas que visam consolidar o turismo como vetor de desenvolvimento sustentável. Estiveram presentes representantes de órgãos estaduais e municipais ligados à área, entre eles o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco; o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento; o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo; e o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, Gustavo Paixão, além de gestores municipais das pastas de Comunicação, Governo e Turismo.

Turismo em expansão em Sergipe

O turismo sergipano vive um momento de crescimento, se consolidando como um dos principais motores da economia estadual. Somente no primeiro semestre de 2025, a arrecadação do setor ultrapassou R$ 358 milhões, um aumento de 5,7% em relação a 2024. A expectativa é de que o valor supere R$ 700 milhões até o fim do ano, impulsionado por uma série de ações de promoção do destino.

Essas iniciativas incluem parcerias com operadoras de turismo, participação em grandes feiras nacionais, realização de famtours e presstrips com agentes e influenciadores, além de campanhas de divulgação em todo o país.

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou 999.118 passageiros entre janeiro e setembro de 2025, crescimento de 8,1% em relação ao mesmo período de 2024, com média superior a 100 mil passageiros por mês.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de viagens nacionais com destino a Sergipe cresceu 12,2% em um ano, colocando o estado entre os que mais avançaram no país. O tempo médio de permanência dos visitantes subiu para 5,5 dias, e o gasto médio por viagem alcançou R$ 1.557.

Esses resultados são fruto de uma política integrada que alia promoção, infraestrutura e planejamento conjunto, como o alinhamento entre Estado e Município discutido na reunião desta quinta-feira.

Com o compromisso de manter o diálogo e avançar nas ações conjuntas, o Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju reforçam a meta de tornar o estado um destino de referência no Nordeste, ampliando oportunidades, movimentando a economia e fortalecendo a imagem turística de Sergipe em todo o país.

