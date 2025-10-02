Governo e Prefeitura de São Cristóvão lançam programação do Fasc 2025

O governador Fábio Mitidieri esteve, nesta quinta-feira, 2, em São Cristóvão, para participar do lançamento oficial da programação do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025, ao lado do prefeito Júlio Nascimento. Em sua 40ª edição, o evento, promovido pela Prefeitura de São Cristóvão, em parceria com o Governo de Sergipe, acontecerá entre os dias 20 e 23 de novembro, consolidando-se como um dos maiores festivais culturais gratuitos do Brasil e reafirmando o compromisso em fortalecer a cultura e o turismo sergipano.

Pela primeira vez, o Governo do Estado investirá R$ 3 milhões na realização do Fasc, somando esforços para garantir a grandiosidade de uma edição histórica. O governador destacou a importância da parceria com a cidade histórica. “O Fasc chega à sua 40ª edição com a novidade da participação do Governo na co-realização. É um dos maiores eventos culturais do país, merece todo esse apoio. Tenho certeza de que será uma das maiores edições da história, celebrando uma data simbólica e movimentando toda a economia local – restaurantes, bares, comércio, pousadas. O Fasc respira cultura de forma ampla, não apenas festiva, mas também religiosa, literária, cinematográfica e patrimonial. Por isso sou um entusiasta desse festival”, frisou.

O governador ainda ressaltou o papel econômico do festival para o desenvolvimento do município. “Um evento como o Fasc tem um impacto muito forte na geração de emprego e renda para o povo de São Cristóvão. Ele movimenta restaurantes, bares, pousadas, salões de beleza, o comércio em geral. Toda a cidade respira o Fasc e, através dele, se gera renda e muitas oportunidades de trabalho. Basta conversar com os comerciantes para perceber a expectativa positiva que já existe antes mesmo do início do festival. Além disso, o Fasc não é apenas um conjunto de shows, mas um evento amplo, com cortejos, literatura, cinema, religiosidade, oficinas e manifestações culturais diversas. É justamente essa visão mais abrangente da cultura que torna o festival tão especial e importante para São Cristóvão e para todo o estado”, reforçou o governador que assumiu o compromisso de todo mês despachar em São Cristóvão, transferindo simbolicamente a capital de novo para esta cidade patrimônio do estado.

Criado em 1971, no coração do Centro Histórico de São Cristóvão, o festival mantém sua essência democrática e plural, que o transformou em um marco de resistência cultural desde a ditadura militar até os dias atuais. A programação deste ano promete reunir grandes nomes da arte nacional e sergipana, abrangendo música, teatro, dança, literatura, artesanato, gastronomia, oficinas, palestras e exposições. A abertura deste ano, marcada para 20 de novembro, será dedicada ao Dia Nacional da Consciência Negra, reforçando a valorização da identidade e do legado do povo negro.

O prefeito Júlio Nascimento ressaltou que o Fasc é um espaço de pluralidade cultural. “A característica do nosso festival é ser para além da música. Aqui, teremos cinema, literatura, teatro, dança e cortejos pelas ruas históricas. Toda a cidade respira o Fasc, ocupando praças, prédios e espaços tradicionais. A presença do Governo como co-realizador nos dá ainda mais força para realizar o maior festival da história de São Cristóvão”, enfatizou.

Apoio à cultura

O secretário estadual da Cultura, Valadares Filho, classificou o lançamento como um momento histórico. “O governo Fábio tem feito marcos para a cultura sergipana. Este é um ato de maturidade política e de valorização do pertencimento. Tenho certeza de que teremos o maior Fasc da história, fruto da competência da Prefeitura e da sensibilidade do governador”, ressaltou.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destacou o ineditismo do investimento. “O Fasc é um festival plural, onde a diversidade impera e, neste ano, o governo investe R$ 3 milhões para se somar à prefeitura e fortalecer ainda mais o evento. Vida longa ao Fasc e à cultura de São Cristóvão”, pontuou.

Patrimônio e impacto econômico

Reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, São Cristóvão se transforma durante o festival em um grande palco a céu aberto. Além da programação cultural, o Fasc também representa desenvolvimento econômico, atraindo milhares de visitantes e movimentando setores como hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Com mais de cinco décadas de história, o Festival de Artes de São Cristóvão se firma como símbolo de resistência e transformação cultural em Sergipe. Para 2025, a expectativa é de mais uma edição marcante, reforçando São Cristóvão como a cidade da cultura viva e Sergipe como um estado que respira arte.

Já a presidenta da Fundação Municipal de Patrimônio e da Cultura (Fumpac), Paola Santana, explicou a construção da programação artística. “Buscamos sempre o ineditismo, artistas que dificilmente viriam a Sergipe, ao mesmo tempo em que valorizamos a prata da casa. O festival é uma vitrine de novos talentos, mas não existe Fasc sem os artistas sergipanos. É essa mistura de sons, tradições e novidades que faz o público se encantar”, afirmou.

Confira aqui a programação

Foto: Arthur Soares