GOVERNO E SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ALINHAM SOLUÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DA SE-438

Representantes da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e do Setor de Reconstrução da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) alinharam na manhã desta quarta-feira (15), soluções para recuperar trecho da rodovia SE-438 destruído pelas chuvas em Capela no último domingo (12).

Durante o encontro virtual, os órgãos estaduais deram ciência ao responsável pelo Setor de Reconstrução da Sedec, Paulo Falcão, sobre o ocorrido. “Informamos sobre a situação do trecho na SE-438, bem como tiramos dúvidas de como solicitar mudanças na tipologia da rodovia em questão, uma vez que pretendemos fazer uma reconstrução no local específico da via que foi destruído pela correnteza”, explicou o superintendente da Supdec, tenente-coronel Luciano Queiroz.

Após discussões com o secretário Especial de Planejamento, Júlio Filgueira, o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, e a equipe de engenharia da Supdec, foram definidas ações a serem postas em prática o quanto antes. “Solicitamos as documentações necessárias e imprescindíveis para angariar recursos federais para o Estado de Sergipe, com o objetivo de reconstruir o trecho destruído, e encaminhá-las com maior brevidade para a Secretaria Nacional”, ressaltou Luciano Queiroz.

A Defesa Civil estadual segue monitorando as ocorrências em todo o Estado, atuando nas áreas críticas, fortalecendo estratégias para minimizar os impactos ocasionados pelas chuvas, e orienta a população a evitar áreas de risco, não se abrigar debaixo de árvores ou marquises, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, em qualquer situação de emergência, os números disponíveis são 193, para o interior, e 199, para a capital.

Foto: Ascom Sedurbi