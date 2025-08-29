GOVERNO ENCERRA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES COM APROVAÇÃO DE DELEGADOS E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS

A 6ª Conferência Estadual das Cidades de Sergipe foi encerrada na última quinta-feira, 28, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Realizado pelo Governo de Sergipe, sob coordenação da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe (Seplan), por intermédio da subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana, o evento foi iniciado na última terça-feira, 26, com o objetivo de construir a nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e reuniu especialistas e público para debates sobre cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social.

Requisito indispensável para a etapa nacional, em Brasília, a Conferência Estadual das Cidades foi retomada pelo Governo de Sergipe após um hiato de 12 anos. O evento chegou à sua 6ª edição com o tema ‘Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social’.

Mais de 600 participantes estiveram presentes em toda edição. Como resultado, foram eleitos 39 delegados que participarão da etapa nacional prevista para outubro, em Brasília/DF. O encerramento também contou com a definição de propostas que visam contribuir com as políticas de desenvolvimento urbano a nível nacional e estadual.

O secretário especial do Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, destacou como foram os dias de Conferência. “Discutimos sobre vários temas para que a gente avance ainda mais na organização, na política de desenvolvimento urbano. Temas que fazem com que possamos ter uma cidade cada vez mais acolhedora, inclusiva, com justiça social e desenvolvimento. Foi um grande debate, um grande encontro, uma grande festa da democracia sergipana”, frisou.

A edição deste ano também foi articulada junto à uma comissão organizadora plural e representativa de diversos segmentos, como gestores, administradores públicos e legislativos, movimentos populares, movimento sindical, empresários, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, e conselhos profissionais e ONGs, com reuniões regulares para dialogar sobre o evento.

Presente no encerramento, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou a Conferência como um importante espaço para pensar cidades mais inclusivas, sustentáveis e com qualidade de vida para todos os públicos. Também recordou sobre outras iniciativas da gestão que dialogam com a temática do evento. “Em Sergipe, programas como o Novo Lar e o Casa Legal mostram como políticas públicas podem transformar vidas, oferecendo moradia digna e regularização fundiária para famílias. É nesse tipo de debate, com a participação de todo mundo, que conseguimos criar políticas que realmente fazem a diferença e planejar o futuro das nossas cidades de forma justa e democrática”, ressaltou.

Ao longo dos últimos três dias, foram abordadas temáticas que evidenciam os desafios na construção da política estadual; além de discussões sobre o uso da inovação e tecnologia para tornar cidades mais humanas, criativas e sustentáveis. A política estadual de habitação, direito à moradia, regularização fundiária, controle social e gestão democrática da cidade também estiveram em pauta.

Acesse a lista completa das propostas aprovadas estaduais e nacionais, que ainda passarão por uma sistematização final, de acordo com o que foi aprovado na plenária.

Foto: Thiago Santos