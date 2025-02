Governo entrega 26 novas ambulâncias para renovação da frota

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza nesta sexta-feira, 14, às 8h, na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Museu Olímpio Campos (PMOC), a entrega de 26 novas ambulâncias para fortalecimento e renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

As novas ambulâncias serão distribuídas nas bases descentralizadas de Aracaju, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Itabaianinha, Capela, Propriá, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, Carira, Carmópolis, Nossa Senhora da Glória, Indiaroba, Lagarto, Laranjeiras e Cristinápolis. Logo após a solenidade, o veículo destinado à base da Barra dos Coqueiros será entregue no município.

O processo de renovação da frota foi iniciado em 2024 com recursos do Governo de Sergipe, por meio da locação de 45 ambulâncias que já estão em operacionalização. E agora, com a doação de mais 26 novos veículos pelo Ministério da Saúde (MS), Sergipe tem a renovação de 100% da frota, totalizando 75 novas ambulâncias na atual gestão.

A previsão da SES para o mês de março é receber mais 18 novas ambulâncias do ministério para composição da frota de reserva técnica, que garantirá a manutenção do serviço.

Foto ilustração