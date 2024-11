Governo entrega cadeiras de rodas para as oito unidades do Ceac

A ação tem como objetivo aprimorar o suporte oferecido aos cidadãos com mobilidade reduzida, promovendo um atendimento ainda mais acolhedor e humanizado em cada unidade

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realiza a entrega de cadeiras de rodas para as oito unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) em todo o estado. A ação tem como objetivo aprimorar o suporte oferecido aos cidadãos com mobilidade reduzida, promovendo um atendimento ainda mais acolhedor e humanizado em cada unidade.

A entrega reflete o compromisso com a humanização dos serviços públicos, proporcionando mais conforto e acessibilidade a quem busca os serviços do Ceac diariamente. “Essas cadeiras de rodas representam mais um passo em nossa missão de proporcionar um atendimento inclusivo e de qualidade para todos os sergipanos. Queremos garantir que cada cidadão seja bem acolhido e tenha suas necessidades respeitadas em nossas unidades,” afirma Marlei Brito, Diretora Geral dos Ceacs.

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a ação demonstra o compromisso com o cuidado contínuo na prestação de serviços públicos. “O Governo de Sergipe tem investido na modernização e na acessibilidade das unidades do Ceac, e essa entrega de cadeiras de rodas fortalece nosso esforço em garantir que todos os cidadãos, especialmente aqueles com necessidades específicas, encontrem um ambiente preparado para recebê-los com dignidade e conforto,” destacou.

Para Marcelo Borges, colaborador do Ceac, com as cadeiras de rodas disponíveis em todas as unidades, é possível atender com mais agilidade e respeito os cidadãos com mobilidade reduzida.” É gratificante saber que o nosso trabalho está cada vez mais alinhado à inclusão e à acessibilidade, proporcionando uma experiência mais acolhedora para quem busca os serviços do Ceac.” comentou.

Com essa iniciativa, as unidades do Ceac avançam no aprimoramento dos serviços prestados, reforçando o papel do Governo de Sergipe em valorizar a acessibilidade e o respeito à diversidade dos cidadãos atendidos.

Fonte e foto ascom Sead