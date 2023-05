Governo entrega cartões do CMais Mulher no ‘Sergipe é aqui’, em Estância. São seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada

Durante a 4ª edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta sexta-feira, 12, em Estância, o Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e de Assistência Social e Cidadania (Seasc), realizou a entrega de cartões Mais Inclusão – CMais Mulher para secretarias municipais de ação social da Cidade Jardim e dos municípios de Boquim, Itabaianinha e Tomar do Geru.

O programa garante um benefício de seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada, para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar e estejam inseridas em medidas de proteção vigentes e inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), representando um avanço na política pública de proteção à mulher em Sergipe, que é executada em rede por diversos órgãos.

“Esse é o governo das mulheres e o CMais Mulher é importantíssimo para estas mulheres em estado de vulnerabilidade, que atendem aos critérios. Elas receberão essas seis parcelas de R$ 500, um auxílio importante para que elas possam retomar suas vidas. A gente tem feito um trabalho muito grande nesta questão social junto às Secretarias de Políticas para as Mulheres e a de Assistência Social e Cidadania, para desenvolver políticas públicas que possam melhorar a vida das mulheres sergipanas”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

O CMais Mulher visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha, quanto à criação de mecanismos para coibir a violência doméstica. A partir do benefício financeiro, a lei busca a garantia de segurança alimentar e subsistência mínima dessa mulher, além de promover o devido encaminhamento às instâncias públicas competentes, para atenção psicossocial e apoio jurídico.

“Uma ótima notícia neste mês das mães! Estamos entregando os cartões do CMais Mulher e pagando a primeira parcela do benefício. Mais uma ação que reforça o compromisso do Governo de Sergipe de implementar políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. Além dessa transferência de renda, vamos acolher essa mulher psicologicamente, além de proporcionar capacitação profissional e incluir no mercado de trabalho”, destacou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

O secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, ressaltou a atuação conjunta das Secretarias de Estado para execução de ações voltadas às mulheres. “Nesse governo, as políticas transcendem as pastas. Estamos trabalhando pelo fortalecimento da mulher, para garantir a ela o protagonismo na nossa sociedade. São diversas ações afirmativas, a exemplo da oferta de vagas de emprego exclusiva para mulheres, além de qualificações técnicas para que elas possam se inserir no mercado de trabalho”, salientou.

As representantes dos municípios agraciados durante o ‘Sergipe é aqui’ em Estância destacaram a importância do programa de transferência de renda promovido pelo Governo do Estado. “O CMais Mulher é uma política efetiva, que vem ajudar bastante mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social”, frisou a coordenadora do Centro Regional Especializado de Atendimento à Mulher (Cream) e coordenadora Municipal de Polícia para as Mulheres de Estância, Guadalupe Batista.

“O programa é um grande incentivo às mulheres vítimas de violência, no sentido de superação dessa dificuldade financeira para que elas possam ter mais autonomia nesse momento tão difícil, pois a gente sabe que a maioria delas são dependentes financeiramente dos seus ex-companheiros. Por isso, esse benefício é fundamental”, pontuou a assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Boquim, Nathalie Passos.

Foto: André Moreira