GOVERNO ENTREGA OBRAS DO COLÉGIO ESTADUAL E DA CASA DE CULTURA SÍLVIO ROMERO, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Nesta terça-feira, 6, o Governo de Sergipe realizará a entrega de duas importantes obras para a população do município de Lagarto, no centro-sul sergipano. A primeira se trata do serviço de reforma, ampliação e modernização do Colégio Estadual Sílvio Romero, a partir de investimentos da ordem de R$ 5.399.603,74, sendo a 50ª obra entregue para a Educação em pouco mais de um ano e oito meses de gestão.

Ainda nesta terça, será realizada a entrega da obra de reforma, restauração e ampliação da Casa de Cultura Sílvio Romero. O serviço é resultado de investimentos no valor de R$ 3.380.193,25, frutos de recursos do Tesouro Estadual e de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis, e contou com gerenciamento e fiscalização de contrato pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e captação de projeto pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur).